Altınordu iki futbolcusundan haber bekliyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu\'da ay sonunda serbest kalacak futbolculardan sağ kanat Murat Uçar ve forvet Mirkan Aydın, ilk görüşmede yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, masaya oturduğu iki futbolcuya alacaklarında zam yaparak yeni teklif sundu. Murat ve Mirkan, menajerleri aracılığıyla kendilerine Süper Lig kulüplerinden de teklifler geldiğini belirterek Eroğlu\'ndan süre istedi. Yönetim önümüzdeki haftaya kadar oyuncuların düşünmelerine izin verdi.

İzmir ekibinde attığı 13 golle kariyerinin en parlak dönemini geçiren gurbetçi golcü Mirkan, başarılı performansı nedeniyle Altınordu\'da mutlu olduğunu belirtirken, kanat olmasına rağmen ilk kez sağ bekte görev alan Murat da kırmızı-lacivertli kulüpte kendini geliştirdiğini dile getirdi. Mirkan\'la Almanya\'dan Holstein Kiel, Hollanda\'dan Utrecht ve Danimarka\'dan Brondby\'nin yanı sıra Süper Lig\'den Aytemiz Alanyaspor\'un ilgilendiği iddia ediliyor.

SÜPER KUPA HEYECANI

Altınordu U17 ve U19 takımları kendi liglerinde çıkacakları Süper Kupa finallerinin heyecanını yaşıyor. Kırmızı-lacivertliler, U19 Süper Kupa finalinde pazar günü Antalya\'da Bursaspor\'la karşılaşacak. Kupayı müzesine götürecek takım yeni sezonda ülkemizi UEFA Gençlik Ligi\'nde temsil edecek. U17\'deki Süper Kupa finalinde İzmir ekibi salı günü yine Antalya\'da Beşiktaş\'la kozlarını paylaşacak.

