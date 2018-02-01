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Spor

Altınordu için fırsat haftası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'in ikinci yarısına Elazığspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle başlayarak Play-Off potasıyla arasındaki puan farkını 3'e düşüren Altınordu, 20'nci haftayı karlı kapatmak istiyor

01 Şubat 2018 14:28

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'in ikinci yarısına Elazığspor ve Ankaragücü galibiyetleriyle başlayarak Play-Off potasıyla arasındaki puan farkını 3\'e düşüren Altınordu, 20\'nci haftayı karlı kapatmak istiyor. Pazartesi günü evinde 5\'inci sıradaki Balıkesirspor Baltok\'la kozlarını paylaşacak Altınordu, hem 3 puan önündeki rakibini yakalamayı hem de ilk 6 yarışındaki ekiplerin birbirleriyle karşılaşacağı haftayı kayıpsız geçmeyi hedefliyor.
Bu hafta puan tablosunda İzmir ekibinin üzerinde yer alan takımlardan 1 puan önündeki Adanaspor, lider Ümraniyespor\'a konuk olacak. Gazişehir Gaziantep evinde Boluspor\'la oynarken, İstanbulspor deplasmanda Akın Çorap Giresunspor\'la karşılaşacak. Altınordu kazanması halinde bu sezon ikinci kez 3\'te 3 yapacak. Kırmızı-lacivertlilerde Barış\'ın cezası sona erdi. Sakatlıktan çıkan Alican\'ın ise idman eksiği bulunuyor.

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