Altınordu Gökcan'ı alıp Niğde'ye gönderdi

İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig temsilcisi Altınordu, dış transferde Fatih Karagümrük\'ten kadrosuna dahil ettiği stoper Gökcan Gelmen\'i imza sonrası TFF 2\'nci Lig\'de mücadele eden pilot takım Niğde Anadolu FK\'ya kiraladı. İzmir ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan 22 yaşındaki savunmacının Niğde\'de tecrübe kazanması planlanıyor. Kırmızı-lacivertliler altyapıdan 9 futbolcuyla birlikte Denizlispor\'dan transfer ettiği Şevki Çınar\'ı da yine aynı yolla Niğde Anadolu FK\'ya kiralık göndermişti.

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