T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü İzmir'de Adanaspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibin deplasmanlarda sergilediği kötü performansı kendisi için avantaj olarak görüyor

12 Ekim 2017 15:20

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de cumartesi günü İzmir\'de Adanaspor\'la karşılaşacak Altınordu, rakibin deplasmanlarda sergilediği kötü performansı kendisi için avantaj olarak görüyor.
Adanaspor evinde oynadığı 4 maçın 4\'ünü de kazanırken deplasmanda ise 3\'te sıfır çekti. Turuncu-beyazlılar, dış sahada Giresunspor\'a 3-0, Gazişehir Gaziantep\'e 4-0 kaybederken, Adana derbisinde konuk olduğu Adana Demirspor\'a 1-0 yenilmekten kurtulamadı. Adanaspor iç saha performansına göre lider, dış saha performansına göre son sırada bulunuyor.
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, son 3 maçı kazandıklarını hatırlatıp galibiyet serisini sürdürmek istediklerini belirterek, \"Adanaspor\'un kadrosunda Süper Lig tecrübesi olan yetenekli futbolcular yer alıyor. Biz de milli maç nedeniyle lige verilen arayı iyi geçirdik. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Taraftarımızın önünde kazanarak istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Hedefimiz 3 puan\" dedi. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan genç ön libero Oğulcan dışında eksik bulunmuyor.  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜİZMİR DHA TFFLigAdanasporAltınorduTuruncubeyazlılarGiresunsporGazişehir GaziantepAdanaAdana DemirsporAltınordu Teknik Direktörü Hüseyin EroğluSüper LigBizHerTaraftarımızınHedefimiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24