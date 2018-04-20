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Spor

Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan İGÜ'ye geliyor

İSTANBUL, (DHA)- ALTINORDU Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 3’üncü Bilim ve Futbol Söyleşileri kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri ile buluşuyor

20 Nisan 2018 20:08

İSTANBUL, (DHA)- ALTINORDU Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 3’üncü Bilim ve Futbol Söyleşileri kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri ile buluşuyor.

“İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu” sloganını benimseyen, bir futbol kulübü olmanın yanında, aynı zamanda bir futbol eğitim kurumu da olan Altınordu Futbol Kulübü’nün Başkanı Özkan’ın öğrencilerle buluşacağı söyleşide, “Bilim ve Futbol” ilişkisi tartışılacak ve öğrencilerin merak ettiği konular cevaplandırılacak.

İGÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun organize ettiği, moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Samur’un gerçekleştireceği söyleşi, 25 Nisan Çarşamba saat 10:00 – 12:30 arasında gerçekleşecek.

(FOTOĞRAF)

 

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