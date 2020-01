Altınordu Emre Can'ı alıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Süper Lig\'de mücadele eden Göztepe\'nin stoperi Emre Can Coşkun\'a talip oldu. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil\'in, 23 yaşındaki savunma oyuncusunun Altınordu\'ya kiralanmasına onay verip, \"Emre Can\'ın İzmir\'de kalmasını ve Altınordu gibi bir proje kulübünde oynamasını biz de isteriz. Transfer için bir bedel istemiyoruz\" diyerek jest yaptığı öğrenildi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu\'nun görüştüğü Emre Can da bu teklife yeşil ışık yaktı. Oyuncunun menajeriyle yapılacak son görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray\'da profesyonel olan Emre Can, daha sonra Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor ve Akın Çorap Giresunspor formaları da giydi. Genç takımlarda 8 kez milli formayı terleten defans oyuncusu 1\'inci Lig\'de 57 maçta 2 gol kaydetti. Galatasaray A takımında 2014-15 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası\'nda 3 karşılaşmada görev alan Emre Can, geçen sezon Göztepe\'de Süper Lig\'e çıkma sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılılarda yaz döneminde as kadrodan elenen savunmacı, ağustos ayında sol dizinden ameliyat olduktan sonra iyileşti.

