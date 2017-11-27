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Spor

Altınordu deplasmanda kayıp

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de deplasmanda lider Ümraniyespor'a 2-0 yenilen Altınordu, dış sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı

27 Kasım 2017 16:41

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de deplasmanda lider Ümraniyespor\'a 2-0 yenilen Altınordu, dış sahada üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan İzmir ekibi, deplasmanda art arda İstanbulspor, Denizlispor ve Ümraniyespor\'a 2-0\'lık skorlarla boyun eğdi. Altınordu, bu müsabakalarda kalesinde 6 gol görüp, rakip fileleri sarsma başarısı gösteremedi. İdmanlara ara vermeden başlayan kırmızı-lacivertlilerde ön libero Oğulcan cuma günü İzmir\'de oynanacak Gazişehir Gaziantep karşılaşması öncesi cezalı duruma düştü. Ayağına darbe alan forvet Erdoğan\'ın MR\'ı çekilecek.
Öte yandan ismi son dönemde İngiliz devi Chelsea ile anılan kaleci Berke\'nin, Giresunspor maçının ardından Ümraniye önünde de hatalı gol yemesi genç file bekçisinin moralini bozdu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Berke\'nin aşırı özgüven nedeniyle hata yaptığını söyledi. Oyuncularıyla toplantı yapan Eroğlu, devre arasına kadar kalan 4 maç için öğrencilerinden galibiyet serisi sözü aldı. Son haftalarda gol bölgesinde sorun yaşadıklarını anlatan Hüseyin Eroğlu, \"Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Rakip alanda son maçlarda biraz sıkıntı yaşıyoruz\" dedi.

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