Altınordu'da Burak İnce'den sonra Enis Destan da Almanya yolcusu

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen Burak İnce'yi kadrosuna kattığını açıklayan Alman temsilcisi Arminia Bielefeld, Enis Destan için de Altınordu'yla her konuda anlaşmaya vardı. Taraflar 1 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında el sıkıştı.

Almanya Bundesliga ekibi Arminia Bielefeld, Burak İnce'nin ardından Altınordu'dan bir ismi daha kadrosuna katmaya çok yakın... Mavi-Beyazlılar, Burak İnce için yapılan görüşmelerde İzmir ekibinin bir diğer parlayan genç yıldızı Enis Destan için de nabız yokladı.

Fanatik'ten Atalay Özçelikli'nin haberine göre, taraflar arasındaki pazarlıklar bir anda resmileşti ve Altınordu'nun, Bielefeld'den gelen 1 milyon euroluk son öneriyi kabul ettiği kaydedildi. Aynı zamanda Kırmızı-Lacivertliler'in 19 yaşındaki futbolcunun bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacağı gelen haberler arasında.

Devrede beraber gidecekler

Enis, Burak'la beraber devre arasında Almanya'nın yolunu tutacak. Geçen sezon 30 resmi maça çıkıp, 14 gol, 3 asistle oynayarak dikkatleri üzerine çeken Enis Destan, Avrupa ekiplerinin radarına girmişti. Sezon başında özellikle Belçika devi Club Brugge'le adı anılan genç futbolcu, kulüplerin anlaşamaması sonrasında takımda kalmıştı. Enis bu sezon 10 karşılaşmada 2 kez ağları sarsarken, oynadığı futbolla Avrupa'ya göz kırpmıştı.