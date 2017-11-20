Altınordu beraberlikten kaçamıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1. Lig\'de ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta evinde zirve yarışı veren Akın Çorap Giresunspor\'la 3-3 berabere kalan Altınordu, bu sezon 3. kez öne geçtiği bir karşılaşmada skor avantajını koruyamadı. Daha önce Balıkesirspor Baltok deplasmanında 1-0 öne geçip maçı 2-1 kaybeden Altınordu, kendi sahasındaki Ankaragücü randevusunda yine ilk golü atmasına rağmen sahadan 1-1\'lik beraberlikle ayrıldı. Altınordu, bu 3 müsabakada 7 puan kaybetti. Galibiyet hasreti 5 haftaya yükselen kırmızı-lacivertliler evindeki son 3 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Altınordu, kaçan 2 puana rağmen sergilediği futbolla gelecek haftalar için umut verdi. İzmir ekibinin milli maç arasından sonra 3 haftalık gol özlemini sonlandırması teselli oldu. Barış, Kerim Avcı ve Erdoğan\'la skor üreten kırmızı-lacivertliler, lider Ümraniyespor\'la deplasmanda oynanacak karşılaşma öncesi özgüven buldu. Play-Off hattının 2 puan, ilk 2\'nin 8 puan gerisinde yer alan 16 puanlı Altınordu\'da sol ayak bileğinde ödem oluşan Kerim Avcı\'nın durumu çekilecek MR\'ın ardından netleşecek. Pubis başlangıcı tespiti konulan sağ bek Kerim Alıcı ise devreyi kapattı.

CHELSEA\'DEN BERKE\'YE TAKİP

ALTINORDU\'nun 17 yaşındaki milli kalecisi Berke Özer, İngiliz devlerinden Manchester City\'nin ardından şimdi de Chelsea\'nin radarına girdi. Berke\'nin İzmir\'de 1 Aralık\'ta oynanacak Gazişehir Gaziantep maçında Chealse tarafından izleneceği belirtildi. İspanyol ve Alman kulüpleri tarafından da mercek altına alınan Berke\'nin talipleri, gelecek sezon için şimdiden transfer anlaşması yapmayı planlıyor. Yerli futbolcular 18 yaşını doldurmadan yurtdışında forma giyemiyor.

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