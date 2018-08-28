Altınordu Başkanı Özkan'dan sosyal medya cezası

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de dün deplasmanda Kardemir Karabükspor\'la 1-1 berabere kalan Altınordu\'nun sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım büyük tepki aldı.

Türkiye\'de altyapıya en çok önem verip yatırım yapan kulüp olan kırmızı-lacivertlilerin hesabından yaptığı paylaşımda, altyapı oyuncularıyla mücadele etmek zorunda kalan Karabükspor\'un küçümsenmesi şeklinde yorumlandı. Paylaşım nedeniyle Karabük camiasından jet bir şekilde özür dileyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kendi kendilerine ceza vererek sosyal medyadan 1 ay ihraç ettiklerini açıkladı.

Karşılaşma öncesi İzmir temsilcisinin sosyal medyası üzerinden, \"Sezonun ilk galibiyetini izlemek için sakın kimselere randevu vermeyin, bekliyoruz\" mesajı yayınlandı. Karabükspor\'un içinde bulunduğu zor durum nedeniyle paylaşım sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkiler üzerine kısa süre içinde kaldırıldı. Ancak müsabakanın beraberlikle sonuçlanması üzerine bu kez Karabükspor\'nun sosyal medya hesabından Altınordu\'ya yanıt geldi. Karabüksporlu genç futbolcuların soyunma odasındaki sevinçlerinin yer aldığı fotoğrafın altına, \"Altınordu FK, iyi seyirler\" notu düşüldü. Bu paylaşım ise binlerce beğeni aldı.

Yaşananlar üzerine özür mesajı yayınlayan Seyit Mehmet Özkan, \"Sosyal Medya İletişim bölümümüz önemli bir hata yapmıştır. Bu işin mazereti olmaz. Organizasyon karakterimize ters bir durum yaşadık. Sitem etmeyi biliyorsak, özür dilemeyi de bilmemiz gerek. Lafı hiç evirmeden çevirmeden söylüyoruz. Karabükspor camiasından özür diliyoruz, nokta. Kendimize ceza veriyoruz. Kendimizi sosyal medyadan 1 ay ihraç ediyoruz. Eylül ayında sosyal medyada olmayacağız. İnternet sitemizden de sadece maçlarımızı haber yapacağız. Kendimizi gözden geçireceğiz. Gerçekten üzgünüz, hepimiz üzüldük. Tüm spor kamuoyundan ve özellikle Karabükspor camiasından tekrar özür diliyoruz\" dedi.

Altınordu Kulübü\'nün sosyal medyasından yayımlanan özür mesajında ise şu ifadeler yer aldı:

\"Yapılan paylaşım ne yazık ki farklı şekilde anlaşıldı ve kısa süre sonra yayından kaldırıldı. Paylaşımdaki amacımızın, 50 yıldır Türk futbolunun önemli kulüplerinden biri olan rakibimizle ilgili değil, sadece kendi taraftarımıza seslenmek olduğunun bilinmesini isteriz. Ancak Türkiye\'nin Altınordu\'su sloganıyla yola çıkan bir kulübün yanlış anlamaya bile izin vermeyecek bir sorumluluğa sahip olması gerektiği bilinciyle, başta Karabükspor olmak üzere spor kamuoyundan içtenlikle özür diler, genç oyuncularıyla mücadele eden rakibimizi tebrik ederiz.\"

Üç haftada 7 puan gitti

Spor Toto 1\'inci Lig\'de sezona şampiyonluk iddiasıyla başlayan Altınordu, ilk 3 haftada 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 2 puanda kaldı. Galibiyetle tanışamayan kırmızı-lacivertliler, 3\'üncü haftayı zirvenin 7 puan gerisinde 2 puanla 13\'üncü sırada tamamladı. Karabükspor beraberliği sonrası Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, \"Kazanmak istediğimiz bir maçtı bu anlamda üzgünüz. Rakibi de tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler sonuna kadar sahada o savaşı verdiler\" dedi.

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