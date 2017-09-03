Altınordu Başkanı Özkan:  Süper Lig için daha erken

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)- ALTINORDU Başkanı Seyit Mehmet Özkan, DHA\'ya verdiği özel röportajda açıklamalarda bulundu.

TFF 1\'inci Lig\'de 20.8 yaş ortalamasına sahip bir ekiple mücadele ettiklerini hatırlatan Başkan Özkan, \"Bizim için Süper Lig çok erken\" dedi. Ayakları yere basan bir kulüp olduklarının altını çizen Özkan, \"Süper Lig tecrübesi olan pek çok usta futbolcunun yer aldığı bu ligde, \'Süper Lig\'e çıkacağız\' dersek hayalcilik olur, misyonumuzu kaçırırız. Böyle bir iddiamız yok. Ama takım yürüyüp giderse, rakipler bizimle baş edemezse dizginlerini çekecek halim yok\" diye konuştu.

Altınordu\'nun her maçının 3 ihtimalli olduğunu dile getiren Özkan, \"Bizimkilerin ne yapacağı belli olmuyor. Kanatları tam olarak çıkmadı. Çok koşarak açıklarını kapatıyorlar. En büyük eksiğimiz tecrübe. Daha bunlar çocuk. Ama yaş ortalamamız 23 olduğunda, gençlerimiz 30 yaşındaki ağabeyleriyle mücadele edebilirler\" dedi.

Süper Lig\'e çıktıklarında da yabancı oynatmayacaklarını söyleyen Başkan Özkan, \"Aynı takımla devam. Oyun kalitesi Süper Lig\'de daha iyi. Burada mücadeleye dayanıyor. Süper Lig takımları ile resmi maç yapsak bizi doğrarlar\" diye konuştu.

Prensip olarak A takımın karşılaşmalarını izlemeyen Başkan Özkan, geleneği bozup bu sezon fırsat buldukça maçlara gideceğini belirterek, \"Ben normal başkanlar gibi protokol tribününde oturmam. İki saat maç izlemeye gideceğiz diye iki kişilik koltuklarda oturmanın, devre arasındaki ikramların bir anlamı yok. Rakip başkanlara da başarı dilemem, güzel oynayan kazansın derim\" cümlelerini kurdu.

Kurmaya çalıştığı sistemi geleceğe aynı gençlerle taşıyacağını sözlerine ekleyen Başkan Özkan konuşmasını şöyle tamamladı: Yarışmacı 250\'ye yakın gencimiz, 5000 de futbol okulu öğrencimiz var. Bunların hepsi futbolcu olmayacak, yönetici de yetiştireceğiz. Altınordu\'da kurumsal yapı devam edecek.\"

EROĞLU\'NUN BAŞARISI BANA TAHAMMÜL ETMEK

Altınordu\'da 6\'ncı sezonunu geçiren Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu\'dan övgüyle bahseden Başkan Seyit Mehmet Özkan, bu konuda şunları söyledi:

\"Hüseyin Eroğlu, Almanya doğumlu. Oranın suyundan içmiş, ikliminden nefes almış genç bir teknik adam. Benim de kardeşim. 11 yıldır beraberiz. Bence en büyük başarısı bana tahammül etmesidir. Çünkü ben 20 saat çalışan bir insanım, kimseye nefes aldırmıyorum. Hep daha iyi olsun istiyorum. Halinden memnun olan bir tip değilim. İstikrar önemli. Hiçbir kulüp yılda 3 antrenör değiştirerek başarılı olamaz. Bir antrenöre inanıyorsan iyice araştırırsın, kulüp yapına, karakterine uyuyorsa anlaşırsın. Yetkileri verir bırakırsın, işine karışmazsın. Eroğlu, U14ten itibaren takım çalıştırdı, temelden üste doğru yavaş yavaş geldi. Çok şey yaptı. Hiçbir işten yüksünmedi. En önemli özelliği insanlarla çok iyi iletişim kurması, iyi bir dinleyici.\"

BEN DON KİŞOT\'UM

Türkiye\'de futbolun sonuç odaklı oynandığını dile getiren Seyit Mehmet Özkan, \"Seyirci takımının hep kazanmasını istiyor. Son dakikada şans golüyle de olsa galip gelmek önemli. Ben altyapıcıyım. Altyapıcılık süreç odaklı. Toplum bu kadar sonuç odaklıyken, birinin çıkıp da 10 yıllık işe soyunmasının adı Don Kişot\'luktur, o da benim\" diye konuştu.

Altyapıda geçen 10 yıl sonunda bir yere vardıklarını ancak sonrasında kabuk değiştirmek için yabancı antrenör tercih ettiklerini belirten Özkan, \"Kurtuluş Savaşı öncesi Türk ordusunun en üst rütbeli subayları Alman\'mış. Biz savaşmayı bilmiyor muyduk? 1923\'ten önce A Milli Takım\'ın antrenörü İskoç\'muş. İhtiyaç olduğu zaman komutan da gelmiş, antrenör de. Efsane Göztepe\'yi yaratan Adnan Süvari gibi bir antrenör geldiği zaman sonuna kadar gideriz. Biz futbolda altyapıda nirvanaya ulaştık. Bir tık yukarı çıkmamız için bilgi, odaklanma ve profesyonellik öğrenmemiz gerekiyor\" dedi.

BU ARMA BİZE EMANET

Geçen sene Beşiktaş\'ın altyapıda işbirliği konusunda kendilerine teklif sunduğunun hatırlatılması üzerine hiçbir kulüple işbirliği yapmayı düşünmediklerini söyleyen Başkan Özkan, \"Altınordu arması Cumhuriyet\'le yaşıt bir arma. Bize emanet ettiler, biz armayı en iyi şekilde sürdürmek için çalışıyoruz. Kendi hedeflerimiz var. 100. yılda Süper Lig\'de olacağız. Daha sonra ilk 3 yıl içinde Avrupa kupalarında yer alan bir Altınordu seyrettirme amacındayız\" diye konuştu.

ÖZKAYNAKLA BÜTÇE OLUR

Avrupa\'da pek çok kulübün kendi özkaynağıyla bütçesini oluşturduğunu anlatan Seyit Mehmet Özkan, \"Hollanda, Belçika, Fransa, İspanya gibi ülkelerde bilinmeyen kulüpler var. Futbolcu yetiştirip satarak denk bütçe oluşturuyorlar. Demek ki herkes \'İlla ki şampiyon olacağım\' dememeli. İlhan Cavcav, Gençlerbirliği gibi pırıl pırıl bir kulüp bıraktı. Şampiyonluğa oynamadılar. Geçen gün İlhan ağabeye Fatiha okudum. Oğlu da onun çizdiği aynı yoldan gidiyor. Üç büyük kulübün borcu ortada. TFF 1\'inci Lig\'de borcu çok olan kulüpler var, nasıl yürütüyorlar bilemiyorum\" dedi.

ÇOK TARAFTAR GEREKMİYOR

Süper Lig\'de İzmir\'i temsil eden Göztepe\'nin kente hareketlilik getirdiğini anlatan Başkan Seyit Mehmet Özkan, \"Ben Göztepe takımının kurgusunu konuşmam, çünkü kendi kurgumuzu konuşmuyorum. Türk futbolunda yetiştirici bir figürüm ve hep öyle kalacağım. Göztepe gibi Karşıyaka da Süper Lig\'de olmalı. Bu şehirde 4.5 milyon insan yaşıyor. Biz taraftar kitlesi olan bir kulüp değiliz. Çok taraftarımız olsun, maçı çevirsin düşüncemiz yok. Gençler için önemli olan oyuna konsantre olmaları. İyi tezahürat iyidir, ancak kötü tezahürat onları psikolojik olarak düşürebilir. Şu an bize büyük kitle gerekmiyor\" dedi.

SEYİRCİ UYU GÜN DOSTU

Türkiye\'de seyircilerin kulüplerine sahip çıkmadığını söyleyen Seyit Mehmet Özkan, \"Taraftar biletle maça girmeli, lisanslı ürün almalı, aidatını yatırmalı. Bizde üçü de yok. Taraftar Türkiye\'de iyi gün dostu. Üç büyükleri ayırıyorum. Şike sürecinde Fenerbahçe taraftarı, kulüp dibe vurduktan sonra Fikret Orman ve ekibi geldiğinde Beşiktaş taraftarı, UEFA Kupası\'nı kazanırken de Galatasaray taraftarı müthiş işler yaptı\" dedi.

\"Seyirci sayısını artırmak için Passolig\'i kolaylaştırmak lazım. Bizim milletimiz tembel \" diyen Özkan, \"Sahalarımızın da çok iyi olması lazım. Balıkesir maçında sahayı beğenmedim. Saha iyi olmalı ki iyi futbol oynansın. Hakemlerimiz de özgür maç yönetmeli, üzerlerinde baskı var\" şeklinde konuştu.

MİNİKLER MAÇ YAPSIN

Çocukluğunda statlarda A takımların maçlarından önce minik takımların müsabakalarını izlediklerini hatırlatan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, \"Altınordu-Göztepe oynayacaksa, önce minikleri izlerdik. Şimdi çimler bozulmasın diye oynatmıyorlar. Çim bozuluyorsa, çocuklara lastik ayakkabı giydirilir. Belki U15 takımı değil ama 8-9 yaş grubundaki çocukalar sahaya çıkabilir. Yarım saatlik karşılaşma ile seyirci iyi vakit geçirir. Bunu Göztepe gibi müthiş taraftar kitlesi olan, stadı 1 saat önce dolduran takımlar için istiyorum. Miniklerin maçı centilmenlik getirir. Çocuk sevgisi tribünleri yumuşatır\" dedi.

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