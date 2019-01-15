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Spor

Altınordu, Avrupa'nın önemli futbol adamlarını ağırladı

İZMİR, (DHA) - 20'nci Ege Kupası’na katılan takımları takip için İzmir’e gelen dünyaca ünlü futbolcu izleme antrenörleri, Altınordu tarafından ağırlandı

15 Ocak 2019 18:18

İZMİR, (DHA) -

20\'nci Ege Kupası’na katılan takımları takip için İzmir’e gelen dünyaca ünlü futbolcu izleme antrenörleri, Altınordu tarafından ağırlandı. Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynanan maçları izleyen antrenörler daha sonra tesislerde incelemelerde bulundular.
Altınordu CEO\'su Barış Orhunbilge, yönetim kurulu üyesi Ali Ergöçmez, teknik direktör Hüseyin Eroğlu, dış ilişkiler sorumlusu Aydın Güvenir ve Avrupa temsilcisi Yasin Özçelik katılımcılara detaylı bir sunum yaptı. Bayern Münih, Juventus, PSV, Aston Villa, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Villarreal, Frankfurt, Shaktar Donetsk, Basel, Manchester United, Stuttgart ve Borussia Dortmund’dan gelen konuklar, gün sonunda ise yemekte ağırlandı.
CEO Barış Orhunbilge yaptığı açıklamada, \"Şu anda sadece Ege Kupası’na katılan ülkeleri değil, Avrupa’nın en önemli kulüplerinin en üst düzeydeki oyuncu izleme antrenörlerini de misafir ediyoruz. Organizasyon yapımız hakkında bilgilendirmeler yaparken, bizimle aynı havayı solumalarını sağlıyoruz. Biçim için çok önemli bir tanıtım fırsatı\" dedi.
Liverpool Oyuncu İzleme Başantrenörü Dave Moss ise, Altınordu’nun Avrupa’da kısa sürede çok tanınan bir kulüp konumuna yükseldiğini vurgulayarak, “Tesisler, sahalar, binalar bir oyuncunun gelişimi için tabi ki çok önemli. Ancak bundan daha önemli olan şey felsefedir. Altınordu, bu felsefeyi oluşturmuş bir kulüp\" yorumu yaptı.
 
 

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