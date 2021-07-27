Altınordu altyapısından yetişen Yiğit Emre Çeltik, Fortuna Sittard’a transfer oldu

Altınordu FK altyapısından yetişen 18 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik, Hollanda takımlarından Fortuna Sittard’a transfer oldu.

Altınordu, 18 yaşındaki Yiğit Emre Çeltik'in Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'a transfer olduğunu duyurdu.

Genç futbolcunun transferi hakkında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan Altınordu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bir Altınordu FK futbolcusu daha ülkemiz için gurur verici bir yolculuğa çıkıyor! 8 yıldır Altınordu'da top koşturan, futbol ve yaşam eğitimini kulübümüzde alan Yiğit Emre Çeltik Hollanda Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer oldu. Başarılar Yiğit Emre!”

Daha önce Altınordu altyapısında yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder de Avrupa’ya transfer olmuştu.