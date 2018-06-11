Altınordu altyapısı Avrupa'da gururlu

İZMİR, (DHA)

Altınordu altyapısında U17 takımının İspanya\'da katıldığı Mundial De Clubes\'de (Dünya Kulüpler Kupası) Barcelona gibi bir devi saf dışı bırakmasının ardından U14 ekibi de Wanda Cup\'ta alkış aldı.

Altınordu U14 takımı, Avrupa\'nın en iyi 14 yaş ekiplerinin katıldığı İspanya\'da düzenlenen organizasyonda İtalya\'nın ünlü ekibi Juventus\'un U14 takımını 1-0, İngiliz Liverpool\'u 3-0 ve 1-0, Portekiz\'den Benfica\'yı ise 1-0\'lık skorlarla mağlup etti.

Gruptan çıkma şansını Porto\'dan son anlarda yediği golle kaybeden kırmızı-lacivertli gençler, grubu beşinci, turnuvayı ise dokuzuncu bitirdi. Altınordu\'yu 3-2\'lik skorlarla mağlup eden Porto ile Atletico Madrid organizasyonda final oynadı. Avrupa\'daki turnuvalara çıkarma yapan İzmir temsilcisinin U11 takımı ise Hollanda\'da katıldığı Rotterdam Cup\'ta turnuvayı 7\'nci bitirirken, Süleyman Emre İtir, \"En İyi Kaleci\" ödülünü aldı.

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