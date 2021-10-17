Altınordu, Alsancak Stadı için gazeteye ilan verdi: Stadın bina ve saha kullanım hakkının 1/2'sinin kulübümüze verilmesini talep ediyoruz

Altınordu Kulübü, gazetelere verdiği ilanla, yapımı bitme aşamasına gelen Alsancak Stadı'nın kullanım hakkının yarısının kendilerine verilmesini talep etti.

İzmir'de çürük olduğu için 7 yıl önce kapatılıp yıkıldıktan sonra Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yerinde yeniden yapılan Alsancak Stadı'nın açılmasına günler kala stadyum arazisinde pay sahibi olduğunu savunan TFF 1. Lig'deki Altınordu, gazetelere ilan vererek stadın yarısını talep etti.

Alsancak Stadı'nın son kiracısı konumundaki Süper Lig'deki Altay ile yeni stadyumda hak sahibi olma konusunda yıllardır çekişme içinde olan Altınordu, verdiği ilanda 1962 yılında devletle kulüp arasında yapılan protokolün halen geçerliliğini koruduğunu savundu.

Kırmızı-lacivertliler, "Bu protokole göre kullanım hakkı kulübümüze ait İzmir Alsancak semtinde bulunan 15.500 metrekarelik Altınordu Halk Sahası'nın devredilmesi karşılığında, Devletimiz kulübümüze, İzmir Alsancak Stadı'nın bina ve saha kullanım hakkının 1/2'sini vermeyi kabul ve taahhüt etmiştir" ifadelerine yer verdi.

Altınordu'nun bu protokol ile ilgili büyük bir özveride bulunarak üzerine düşeni yerine getirdiği, devletin ise protokol taahhütlerinin Alsancak Stadı ile ilgili kısmını yerine getirmediği iddia edildi.

Bina ve saha kullanımının yarısını istiyor

Altınordu tarafından verilen ilanın devamı şöyle:

"Altınordu Spor Kulübü kurulduğu günden bugüne kadar bu toprakların çocuklarına hizmet etmeyi esas almıştır. Devlet Büyüklerimizden, 1962 yılında yapılan protokol ile imza altına alınan Altınordu Alsancak Stadı için gazeteye ilan verdi. Kamuoyuna ve Spor Camiasına Saygılarımızla."

2006'da tesadüfen bulundu

Altınordu'nun Alsancak Stadı'yla ilgili hak iddia ettiği tarihi belge, 15 yıl önce Ocak 2006'da tesadüfen ortaya çıktı.

Kırmızı-lacivertlilerde o dönem Başkan Bülent Erdik, Dönertaş'taki eski kulüp binası yenilenirken taşınan belgeler arasında kulüp ile Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü arasında 1962 yılında imzalandığı belirtilen protokole rastladı.

44 yıllık belgenin, Altınordu'nun o dönem şu an Alsancak Atatürk Voleybol Salonu ve Alsancak Atatürk Yüzme Tesisleri'nin arazisi olan sahayı Beden Terbiyesi'ne devretmesine karşılık Alsancak Stadı'nda hak sahibi olduğunun kanıtı olduğunu belirten kırmızı-lacivertliler, yıllardır bu iddialarını sürdürüyor. Alsancak Stadı'nı yıllarca Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nden kiralayan Altay da yeni stadın kullanım hakkının tamamını talep ediyor. Stadın mülkiyeti ise inşaatı da üstlenen Spor Bakanlığı'na ait durumda.