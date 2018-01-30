Altınordu Ahmet'in peşinde

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de ikinci yarıya 2\'de 2 yaparak başlayan Play-Off hedefindeki Altınordu, Adanaspor\'dan ayrılan sol kanat oyuncusu Ahmet Dereli\'yi gündemine aldı.

Adanaspor\'da bu sezonun ilk yarısında sadece 1 karşılaşmada şans bulan 25 yaşındaki futbolcu kasım ayı sonunda kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Menajerlerin önerisi üzerine Ahmet\'le ilgilenen İzmir ekibi, gurbetçi oyuncunun kulübüyle yollarını sorunsuz ayırıp ayırmadığını araştırıyor.

Transfer nedeniyle herhangi bir ceza gelmesinden endişe eden Altınordu, riskli bir durum olmaması halinde Ahmet\'e resmi sözleşme imzalatacak. Almanya\'nın Berliner AK takımından 2012\'de Adanaspor\'a transfer olan futbolcu 2015-16\'da turuncu-beyazlı formayla TFF 1\'inci Lig\'de şampiyonluk yaşadı. Süper Lig\'de 22 maçta 3 gol kaydeden Ahmet Dereli, TFF 1\'inci Lig\'de 72 karşılaşmada 9 kez rakip fileleri sarstı.

Ahmet, bir dönem kiralık olarak Hatayspor forması da giydi.