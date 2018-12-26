Altınordu 95 yaşında

İZMİR, (DHA)

İZMİR\'in Cumhuriyet\'le yaşıt kulübü Altınordu, 95. kuruluş yıldönümünü sade bir törenle kutladı. 26 Aralık 1923’te kurulan Altınordu\'nun yeni yaşı Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törenle kutlandı. Atatürk Anıtı önünde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk bırakılmasıyla başlayan törene Dernek Başkanı Samim Süloş\'un yanı sıra geçmiş dönem başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile taraftar katıldı. Törene Altınordu CEO\'su Barış Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez, İZVAK Başkanı Ali Erten, Futbol Akademi 2. Dönemi İdari Direktörü Halit Erolu’nun yanı sıra antrenörler ve U16 ve U15 takımı oyuncuları da eşlik etti.

Dernek Başkanı Samim Süloş, Altınordu\'nun tarihi bir misyona sahip olduğunun altını çizerek, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşundan bugününe kadar tanıklık eden, ülkemizin ve Avrupa\'nın her yerinde tanınan, sevenleri olan, asil ve onurlu bir kulüp. Kulübümüz var olduğu sürece asalet ve onurlu vizyonunu sürdürecek\" dedi.

Barış Orhunbilge ise 95. yılı onurlu, şerefli ve asil bir şekilde geride bıraktıklarını belirterek, \"Bu armayı hep şan, şeref ve vefayla temsil edeceğimize söz veriyoruz\" diye konuştu.

Cumhuriyet Meydanı\'ndaki tören, Altınordulu çocukların denize kırmızı renkli karanfiller atmasıyla sona ererken, grup daha sonra Süleyman Ferit Eczacıbaşı heykelini ziyaret edip kurucu başkana çelenk bıraktı.

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