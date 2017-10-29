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Spor

Altınordu, 2 puanla birlikte 2 oyuncusunu da kaybetti

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de evinde Eskişehirspor'la 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 haftaya yükselten Altınordu, hem 2 puan hem de 2 oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı

29 Ekim 2017 16:21

Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de evinde Eskişehirspor\'la 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 haftaya yükselten Altınordu, hem 2 puan hem de 2 oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Kırmızı-lacivertlilerin iki stoperi Recep ve Uğur, gördükleri sarı kartlar nedeniyle Denizlispor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. İzmir ekibinde son idmanda adalesinden sakatlanan ve Eskişehir karşısında forma giyemeyen sol bek Yusuf Acer\'in en az 2 hafta daha görev alamayacağı açıklandı. Son 3 maçta 2 beraberlik, 1 yenilgi alarak 7 puan kaybeden Altınordu, İstanbulspor\'dan sonra Eskişehirspor karşısında da gol atmayı başaramadı.
Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, gol bölgelerinde daha etkili olmaları gerektiğini dile getirerek, \"Topu tutan, oyunu yönlendiren ve tecrübeli bir kadroya sahip rakiple oynadık. Eskişehirspor’un puan cetvelindeki yeri gerçek gücünü yansıtmıyor. Buna karşı etkili bir takım oyunu oynadık. Çok sayıda pozisyon yakaladık. Ancak son vuruşlarda toplar genelde kalecinin üzerine gitti. Antrenmanda yaptıklarımızı maça da yansıtmalı ve bunun için çalışmalıyız\" dedi. Altınordu\'da 4 haftadır kadroda yer almayan ön libero Oğulcan\'ın da tedavisi sürüyor. İzmir ekibi yarın hazırlıklarına yeniden başlayacak.
REKTÖR BUDAK TRİBÜNDE
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, dün Bornova Stadı\'nda oynanan Altınordu-Eskişehirspor maçını seyircilerle birlikte tribünden izledi. Altınordu\'nun altyapı çalışmalarına verdiği önemi takdir ettiğini vurgulayan Budak, \"İzmir asırlık kulüpleriyle, Türk spor camiasına adını altın harflerle yazdırmış bir kent. Altınordu, son yıllarda daha özel bir yere sahip. Altyapıya verdiği öncelikle sadece Türkiye\'de değil, Avrupa\'da da adından söz ettiriyor. Sporcu yetiştirmenin en temel gereklilikleri arasında bireysel yeteneği doğru eğitimle birleştirmek var. Bu nedenle sporda başarıyı yakalamada üniversitelere de önemli görevler düşüyor\" dedi. Budak, Ege Üniversitesi’nin sahip olduğu tesislerle gençleri spora teşvik etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

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