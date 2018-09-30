Altınordu 1 puana sevindi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Hatayspor deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönen Altınordu galibiyet hasretini 3 maça çıkarırken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu alınan puanın önemli olduğunu söyledi.

Zorlu bir deplasmanda mücadele ettiklerini belirten Eroğlu, \"Sahaya mutlak galibiyet için çıkmıştık. Maça işi başladık fakat rakibin özellikle sağ taraftan geliştirdiği ataklara çözüm bulalım derken golü yedik. Hava şartları da istediğimiz gibi değildi. Belki bu bahane değil ama hem sıcak hava hem de ilk yarı rüzgara karşı oynamak bizi zorladı. Ancak her şeye rağmen alınan puan bizim için kazanç oldu\" dedi.

Takımının ikinci yarıdaki futbolundan memnun kaldığını belirten Hüseyin Eroğlu, \"İkinci 45 dakikalık dilimde pas yaptık. Sağdan ve soldan ataklar geliştirdik. Ancak bir türlü son vuruşu yapamadık. Son bölümlerde beraberliği sağladık. Biz de golü bulabilirdik rakip de atabilirdi. Yeni kurgulanan bir takımız. İyi futbol oynuyoruz. Geçen hafta 1-0 kaybettiğimiz Adana Demirspor karşılaşmasında da pozitif oyunumuz vardı, sadece skoru getiremedik. Mutlaka futbolumuz ilerleyen haftalarda sonuca yansıyacaktır. Ben takımıma inanıyorum\" dedi.

Kırmızı lacivertliler gelecek hafta sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.