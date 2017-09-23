Altınordu - Gaziantepspor maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

ALTINORDU Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 3-0 kazandıkları Gaziantepspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, \"Geçen hafta aldığımız deplasman galibiyeti çıkışın başlangıcıydı. Herkes Gaziantepspor maçı kolay geçer yorumu yapıyordu. Ancak bu maçların aslında ne kadar zor olduğunu ilk yarıda gördük. Futbolcuları motive etmek zor oldu. Biz iyi hazırlanmıştık. Golü bulunca rakibin çözüleceğini biliyorduk. İlk yarının sonunda bulduğumuz golle rakibin direnci düştü. İkinci yarıda oyunun kontrolü bize geçti. Daha farklı bir skor alabilirdik. İki haftada 7 gol attık. İstikrarlı bir şekilde devam etmek istiyoruz\" diye konuştu.

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bünyamin Süral ise iki genç takımın mücadelesinde kaybeden taraf olduklarını ifade ederek, \"İlk yarıda gol atabilirdik. İki tane kaleciyle karşı karşıya kaldığımız pozisyon vardı. Bu işin kuralı atacaksın. Atamazsan böyle yenilgileri alırsın. 45+2. dakikada gelen gol bizi demoralize etti. Daha sonra şanssız goller yedik. Altınordu\'yu kutluyor, onlara başarılar diliyorum\" dedi.