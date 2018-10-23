Altınordu - Eskişehirspor: 2-0

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Sinan Dereci (xx), Gökmen Olgaç (xx), Muhammet Yumak (xx)

ALTINORDU: Erce (xxx) - Kerim (xxx), Hasan (xx) (Dk. 46 Enes xx), Sinan (xx), Yusuf (xxx), Berkay Samancı (xxx), Alican (xx), Atakan (xx) (Dk. 46 Muhammed xx), Murat (xxx), Serdar (xxx), Sefa (xx) (Dk. 73 Kemal x)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (x) - Semih (x), Mevlüt (xx), İsmail (x) (Dk. 55 Muhammet x), Alperen (x) (Dk. 81 Kaan), Feyzi (x), Mehmet (xx) (Dk. 86 Furgan), Talha (xx), Cemali (x), Fıratcan (xx), İbrahim (x)

GOLLER: Dk. 14 Alican, Dk. 89 Serdar (Altınordu)

KIRMIZI KART: Dk. 64 Alican (Altınordu)

SARI KARTLAR: Alican, Kerim, Enes (Altınordu) - Mehmet. Muhammet (Eskişehirspor)

Spor Toto 1\'inci Lig’de 5 haftadır galibiyet hasreti çeken Altınordu, düşme potasında yer alan Eskişehirspor’u her iki yarıda da bulduğu gollerle yenmeyi başardı: 2-0. Maçın 14\'üncü dakikasında Alican gol perdesini açarken, 64\'üncü dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Ancak kırmızı lacivertliler 89’da Serdar’ın golüyle 3 puanı perçinledi. Bu sonuçla puanını 10’a çıkaran Altınordu alt sıralardan kurtulurken, Es-Es ise 5 puanda kalıp tehlike hattından uzaklaşamadı.

5\'inci dakikada Atakan sağ taç çizgisi üzerinden sert kesti, kimsenin dokunamadığı top karşı taraftan taca çıktı.

14\'üncü dakikada Altınordu golü buldu. Ceza sahası çizgisinin sağ köşesinden kazanılan serbest vuruşu Alican şık bir vuruşla uzak köşeden filelere yolladı: 1-0.

17\'nci dakikada Halil’in sert şutundan gelen topu kaleci Erce direk dibinde iki hamle kontrol etti.

38\'inci dakikada Sinan’ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Murat karşı karşıya pozisyonda vurdu, top direğin hemen dibinden auta gitti.

56\'ncı dakikada Sefa ceza sahası içinden vurdu, top yan direkten döndü.

63\'üncü dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mert sol ayağınla uzak köşeye nefis vurdu, top yine direkten döndü.

64\'üncü dakikada Altınordu 10 kişi kaldı. Orta sahada rakibine kontrolsüz bir şekilde giren Alican, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

88\'inci dakikada Altınordu golleri ikiledi. Kerim sağdan ceza sahasına girip topu kale sahasına gönderdi, Serdar gelişine vurdu: 2-0.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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