Altınordu - Elazığspor maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-1 kazandıkları Elazığspor maçından sonra yaptığı açıklamada, \"Hazırlık dönemini iyi geçirmiştik. Maça iyi hazırlandık. Özellikle 15-20 dakika oyun formatımızı sahaya yansıttık. İlk yarıda maçı bitirebilirdik, son vuruşları yapamadık. Atamayınca rakip direnç kazandı. İkinci yarıda telaş yaptık, toplar kaptırdık. İkinci golden sonra çok baskı yedik. 2-1\'den sonra da goller kaçırdık. Hücum anlamında iyi işler oldu. Üretken günümüzdeydik. Mücadele ve takım duruşu anlamında iyi görüntü verdik. Kazandığımız için mutluyuz. İkinci yarıda gerçek Altınordu izlenmeye başlayacak\" diye konuştu.

Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise \"İlk dakikada yediğimiz gol acı vericiydi. Bunun altından kalkmak için daha fazla efor sarf etmeliydik. Tatos\'un sakatlığı sıkıntı yarattı. Daha sonra oyunu dengeledik. Rakibin hızlı çıkışları bizi sıkıntıya soktu. İkinci yarının başında ve sonunda Diarra ile net pozisyonları değerlendiremedik. Kaybettiğimiz için üzülüyorum. Oyuncu eksiğimiz var. Bunu giderirsek daha iyi neticeler alırız. İki takımı da kutluyorum\" dedi.