T24 LogoT24 Logo
Spor

Altınordu - Elazığspor maçının ardından

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-1 kazandıkları Elazığspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Hazırlık dönemini iyi geçirmiştik

21 Ocak 2018 23:20

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 2-1 kazandıkları Elazığspor maçından sonra yaptığı açıklamada, \"Hazırlık dönemini iyi geçirmiştik. Maça iyi hazırlandık. Özellikle 15-20 dakika oyun formatımızı sahaya yansıttık. İlk yarıda maçı bitirebilirdik, son vuruşları yapamadık. Atamayınca rakip direnç kazandı. İkinci yarıda telaş yaptık, toplar kaptırdık. İkinci golden sonra çok baskı yedik. 2-1\'den sonra da goller kaçırdık. Hücum anlamında iyi işler oldu. Üretken günümüzdeydik. Mücadele ve takım duruşu anlamında iyi görüntü verdik. Kazandığımız için mutluyuz. İkinci yarıda gerçek Altınordu izlenmeye başlayacak\" diye konuştu.
Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise \"İlk dakikada yediğimiz gol acı vericiydi. Bunun altından kalkmak için daha fazla efor sarf etmeliydik. Tatos\'un sakatlığı sıkıntı yarattı. Daha sonra oyunu dengeledik. Rakibin hızlı çıkışları bizi sıkıntıya soktu. İkinci yarının başında ve sonunda Diarra ile net pozisyonları değerlendiremedik. Kaybettiğimiz için üzülüyorum. Oyuncu eksiğimiz var. Bunu giderirsek daha iyi neticeler alırız. İki takımı da kutluyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KÖPRÜLÜDHA Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin EroğluElazığsporMaçaAtamayıncaHücumMücadeleKazandığımızAltınorduElazığspor Teknik Direktörü Hüseyin KalparBununTatosDahaRakibinDiarra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24