Altınordu - Denizlispor: 4-0

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Cemal Alpay (xx), Cem Özbay (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Murat (xxx), Sinan (xx), Hasan (xx) (Dk. 84 Recep), Ali (xxx), Oğulcan (xx) (Dk. 46 Deniz xx), Alican (xx), Hüseyin Atakan (xxx), Anıl (xxx), Muhammed (xxx), Serdar (xxx) (Dk. 64 Kemal xx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) - Muhammed (xx), Alperen (x), Abdülkerim (xx), Kerem Can (x), Burak Altıparmak (xx), Ziya (xx), Aissati (x), Recep Niyaz (x) (Dk. 80 Tisdell xx), Burak Çalık (x) (Dk. 23 Cenk x), Mehmet Akyüz (x) (Dk. 46 Gökhan x)

GOLLER: Dk. 13 Hüseyin Atakan, Dk. 20 (P) Serdar, Dk. 49 Muhammed, Dk. 59 Anıl (Altınordu)

KIRMIZI KART: Dk. 18 Alperen (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Oğulcan, Kemal, Murat (Altınordu) - Kerem Can, Aissati (Denizlispor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de 4\'üncü hafta mücadelesinde Altınordu evinde Denizlispor\'u 4-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi ekibin gollerini 13\'üncü dakikada Hüseyin Atakan, 20\'nci dakikada penaltıdan Serdar, 49\'uncu dakikada Muhammed, 59\'uncu dakikada Anıl kaydetti. Denizlispor\'da 18\'inci dakikada kırmızı kart gören Alperen takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Altınordu 5 puana ulaşırken, Denizlispor 4 puanda kaldı.

11\'inci dakikada Altınordu atağında sağdan Alican ceza sahasına ortaladı, kale önünde bomboş pozisyondaki Hasan topa dokunamayınca ev sahibi ekip mutlak bir golden oldu.

13\'üncü dakikada Altınordu golü buldu. Ceza yayı üstünde topu önünde bulan Hüseyin Atakan, şık çalımlarla önünü boşaltarak yerden sert bir vuruşla kaleci Stackhowiak\'ı avladı: 1-0. Genç futbolcu eski takımına karşı attığı gol sonrası Denizlisporlu taraftarların bulunduğu kale arkası tribününün önünde gol sevinci yaşadı. Denizlispor taraftarları bu hareket sonrası Hüseyin Atakan\'a tepki gösterdi.

15\'inci dakikada Denizlispor\'un soldan kazandığı serbest vuruşta Recep Niyaz ceza sahasına kesti, Abdülkerim\'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

18\'inci dakikada Denizlispor ceza sahasında kaleciden sıyrılan Serdar\'ı mutlak gol pozisyonunda Alperen düşürdü. Penaltı kararı veren Hakem Mustafa Aydın, Alperen\'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

20\'nci dakikada penaltı atışını kullanan Serdar, topu filelere yolladı: 2-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

49\'uncu dakikada Altınordu farkı 3\'e çıkardı. Sağ çizgiden Anıl\'ın ortasında arka direkteki Hüseyin Atakan müsait pozisyondaki Muhammed\'i gördü. Muhammed şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.

59\'uncu dakikada soldan Hüseyin Atakan\'ın pasında arka direkteki Anıl topu boş kaleye gönderdi: 4-0.

73\'üncü dakikada ender gelişen Denizlispor atağında ceza yayı üstünden Aissati vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altınordu müsabakadan 4-0\'lık zaferle ayrıldı.

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