Altınordu - Afjet Afyonspor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Emin Yıldırım (xx), Mehmet Yıldırım (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xx), Sinan (xxx), Hasan (xx), Yusuf (x) (Dk. 89 Enes Sığırcı), Oğulcan (xx), Alican (x) (Dk. 73 Berkay xx), Atakan (x) (Dk. 80 Anıl xxx), Murat (xxx), Muhammed (xx), Serdar (x)

AFJET AFYONSPOR: Rybka (xx) - Türker (xx) (Dk. 58 Erdi x), Mehmet Sedef (xxx), İsmet (xx), Nazmi (xx), Mehmet Güven (xx), Taşkın (xxx), Yasin (xxx) (Dk. 87 Aykut), Sinan (xx), Ersel (xx), Mendy (x) (Dk. 73 Onur x)

GOLLER: Dk. 41 Ersel (Afyonspor), Dk. 90 Anıl (Altınordu)

SARI KARTLAR: Hasan, Sinan (Altınordu), Yasin, Taşkın (Afyonspor)

SPOR Toto 1. Lig\'in 13. hafta mücadelesinde Altınordu evinde Afjet Afyonspor\'la 1-1 berabere kaldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Altınordu 18 puana ulaşırken, 4 haftalık mağlubiyet serisini sona erdiren Afjet Afyonspor\'un puanı 12\'ye yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada ev sahibi ekipten Murat yayın üzerinden içeriye çıkardı, Kerim sağ çaprazda kontrol edip vurdu, kaleciyi geçen topu Türker çizgi üzerinden çıkardı.

36. dakikada konuk takım atağında Ersel sağdan ön direğe kesti, Taşkın\'dan önce araya giren Hasan topu kafayla kornere gönderdi. Kullanılan köşe atışından yaya gelen topa bu kez İsmet çok sert vurdu, top yandan az farkla auta gitti.

41. dakikada Afyon ekibi golü buldu. Yayın üzerinde kaptırılan topa Yasin vurdu, kaleci Erce\'den dönen meşin yuvarlağı sağ çaprazda önünde bulan Ersel şutunda top çizgide Yusuf\'un müdahalesine rağmen filelere gitti: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

68. dakikada Kerim sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girdi, top Serdar\'a çarpıp havalandı, kaleci son anda uzanıp meşin yuvarlağı köşeden kornere attı.

84. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Yasin kale sahasına çıkardı, Ersel bomboş durumda dokunamadı, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada Kerim sağdan ceza sahasına ortaladı, Sinan yükseldi, onu geçen topu arka direkte Anıl tamamladı: 1-1. Maç 1-1 bitti.