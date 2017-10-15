Altınordu - Adanaspor: 1-1

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Bahtiyar Birinci (xxx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim Alıcı (x), Recep (xx) (Dk. 84 Fatih xxx), Uğur Arslan (xx), Yusuf Acer (x), Erdoğan (x), Deniz (x) (Dk. 46 Alican x), Serkan (x), Murat (x) (Dk. 63 Barış xx), Kerim Avcı (x), Mirkan (x)

ADANASPOR: İrfan Can (x) - Digao (xx), Onur (x), Didi (xx), Gökhan Süzen (x) (Dk. 71 Gökhan Meral xx), Renan (xx), Koman (xxx), Tevfik (xx), Oğuz Han (xxx) (Dk. 85 Sercan), Bahattin (x), Magaye (xx) (Dk. 58 Abdülaziz xx)

GOLLER: Dk. 23 Magaye (Adanaspor), Dk. 90+4 Fatih (Altınordu)

KIRMIZI KART: Dk. 81 Bahattin (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Uğur Arslan, Serkan, Kerim Avcı, Recep (Altınordu), Bahattin (Adanaspor)

TFF 1. Lig\'de 8. hafta mücadelesinde Altınordu, evinde Adanaspor\'la uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Adanaspor\'un golünü 23. dakikada Magaye, Altınordu\'nun golünü 90+4. dakikada Fatih attı. Üç haftalık galibiyet serisi sona eren İzmir ekibi 14 puana ulaştı. Deplasmanda yine kazanamayan Adana temsilcisinin puanı 13\'e çıktı.

15. dakikada Altınordu atağında Murat\'ın ara pasıyla sağdan ceza sahasına sokulan Mirkan, karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanladı. İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Adanaspor golü buldu. Altınordu savunmasının arkasına sarkarak ceza sahasına giren Magaye sol çaprazdan çok sert vurdu, kaleci Erce kapattığı köşeden çatala giden topu çıkaramadı: 0-1.

28. dakikada Adanasporlu Digao ceza sahası dışından kaleyi yokladı, kaleci Erce meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. İlk yarı konuk ekibin 1-0\'lık üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Altınordu gole çok yaklaştı. Soldan Adana ceza sahasına giren Mirkan, karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye nişanlayınca Altınordu mutlak bir golden oldu.

61. dakikada Adanaspor kontratağında sağdan ceza sahasına giren Bahattin, kaleci Erce\'den sıyrılıp vurdu, top yan ağlarda kaldı.

65. dakikada Mirkan sağ çaprazdan vurdu, top az farkla üstten dışarı gitti.

70. dakikada Adanaspor ceza sahasında oluşan karambolde Erdoğan yakın mesafeden sert vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Altınordulu Recep ve Adanasporlu Bahattin bir pozisyon sonrası burun buruna geldi. Recep bu pozisyonda kendini yere bıraktı. Hakem Bahattin\'e ikinci sarıdan kırmızı kart verirken, Recep sarı kartla cezalandırıldı.

90+4. dakikada penaltı noktası üzerinde Mirkan\'ın vuruşunda kaleciden dönen topu Fatih, filelere yolladı: 1-1. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.