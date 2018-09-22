Altınordu - Adana Demirspor: 0-1

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

STAT: Bornova

HAKEMLER: Ali Şansalan (xx), Serdar Diyadin (xx), Yasin Kol (xx)

ALTINORDU: Erce (xx) - Kerim (xx), Sinan (x), Hasan (xx), Ali Yaşar (x), Alican (x), Muhammed (x) (Dk. 84 Recep), Oğulcan (xx), Berkay Görmez (x) (Dk. 46 Murat x), Anıl (x) (Dk. 62 Sefa x), Serdar (x)

ADANA DEMIRSPOR: Çağlar (xxx) - Mitrovic (xx), İsmail (xxx), Galip (xx), Orhan (xxx) ,Traore (xx) (Dk. 66 Kage x), Orkan (xx) (Dk. 56 Berk xx), Hakan (xxx), Erdal (xx) (Dk. 90 Emre), Kosecki (xxx), Pote (xxx)

GOL: Dk. 9 Pote (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Hasan, Anıl, Ali Yaşar, Oğulcan (Altınordu), Kosecki, Pote, Kage (Adana Demirspor)

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de geçen hafta evinde Hatayspor\'u 3-0 yenerek çıkışa geçen Adana Demirspor, Altınordu deplasmanında da galibiyetle döndü: 0-1.

Maçın 9. dakikasında yıldızı Pote ile öne geçen Mavi Şimşekler avantajını korumayı bildi ve bu galibiyetle zirve yarışında iddiasını kanıtladı. Altınordu ise Gazişehir Gaziantep yenilgisinin ardından bir darbe daha yedi, üst sıralara tırmanma şansını tepti.

9. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sağ çaprazda topla buluşan Pote sert bir vuruşla filleri havalandırdı.

21. dakikada Altınordu üst üste iki pozisyon yakaladı. Önce kaleci Çağlar Şahin Akbaba, Anıl Koç’a gol izni vermedi, hemen ardından Anıl Koç’un pasında sağda topla buluşan Kerim Alıcı ortaladı, bu kez de savunmada Hakan Bilgiç çok kritik bir müdahaleyle golü engelledi.

42. dakikada Berkay Görmez soldan arka direğe ortaladı, Anıl Koç gelişine sert vurdu, top savunmada kaldı.

49. dakikada Alican Özfesli’nin sağdan kullandığı serbest vuruş ceza sahasını karıştırdı, savunmanın ters kafa vuruşunda bir anda topu önünde bulan Oğulcan Ülgün karşı karşıya pozisyonda vurdu, meşin yuvarlak kalecinin ayaklarından döndü.

69. dakikada Alican Özfesli yayın üzerinden çok uygun durumda sert vurdu, İsmail Konuk topun önüne kendini atarak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

75. dakikada Muhammed Mert ceza sahası sağ köşesinden müthiş vurdu, kaleci köşeye giden topa son anda uzanıp gole izin vermedi.

88. dakikada Herve Kage ceza sahası sağ çaprazından 90’a doğru vurdu, kaleci Erce Kardeşler uzanıp çıkarmayı başardı.