Altınok'un 'Yok' dediği kaseti Ahmet Hakan yazdı

Altınok'un başını yakan kasetin öyküsü!

Ahmet Hakan o kaseti yazdı



Altınok, dün NTV'de yayınlanan Can Dündar'ın sunduğu Canlı Gazete'ye konuk oldu ve ilginç açıklamalar yaptı. İşte o programdan satır başları:Bu istifa herkes için sürpriz oldu. İlkeli siyaset anlayışına vurgu yaptınız. Neden istifa ettiniz.Siyaset ilkeli yapılmalı. Eğer ilkeniz yoksa, vefa duygunuz yoksa bana göre insanlığınızdan şüphe etmek lazım. Yaptığım tüm işlerde düz bir çizgim vardır.İlkemiz ve vefamızdan asla çizgimizden bir sapma olmadı. Taviz vermedik.Gönül böyle olmasını istemezdi. AKP’nin ilk belediye başkanıyım. Sayın başbakan cezaevinden çıktıktan sonra bizi ziyarete gelmiş biz de muhteşem bir karşılama yapmıştık.Gönül işin bu noktaya gelmesini istemezdi. Bazı arkadaşlarımız listelerden silindi. Onların yerine bizim istemediğimiz arkadaşlar koyuldu. Bunu kabul etmek mümkün değildi.Keçiören biz göreve geldiğimizde bir gecekondu bölgesiydi. Ama bugün bir marka kent.Neden bağımsız aday olmadınız.Altınok: Bağımsız aday olmaya karar vermedim. Bütün kentle haşır neşir bir yapımız var. Yapılan hizmeti herkes görüyor. Bu dönemde Keçiören’de hiçbir şaibeli iş olmamıştır.Bütün ihalelere ben imza atarım. Şu ana kadar ne bir soruşturma ne de bir dava olmuştur.Keçiören’de rant elde edip zengin olan kimse yok.Başbakana kırgın mısınız. Kravatlı kenelerden bahsettiniz kim onlar.Gerçekler var. İsmet İnönü’nün güzel bir sözü vardır; Namussuzlar kadar namuslular da cesur olmalı. Anlara’nın hakkı soyuluyorsa bunun hesabını sorulması lazım. Bütün hayatım hizmetle geçmiştir.Peki diğerleri kimler.Bu, kamuoyunun malumudur. Kene 1 kişiyi öldürür ama öyle keneler var ki milletimizin sırtında. Ankara’nın yeni merkezi Keçiören oldu.Bu hizmetler gece gündüz koşmanın bir sonucu. Haksızlıkla, hukuksuzluklar peşkeşlerin peşinde olmadık.Kaset meselesi nedir.Öyle bir şey yoktur. Çamurdur, iftiradır. Bu çamuru atanlar da malumdur. Ama tehditlere boyun eğmem.Siyaseti bu tür adamlardan temizlemeden siyaseti temizleyemeyiz.Haysiyet şeref yoksunu insanlardan siyasetten temizlemezsek Türkiye’yi hiçbir yere götüremeyiz.Kimdir efendim bunlar.Tüm Türkiye biliyor. Bunu. Herkesin malumudur.Gökçek mi yayıyor bu kaset meselesini.Ben isim vermiyorum. Herkes bunu biliyor. Kamuoyunun malumu bu konu.Bundan sonra ne yapacaksınız kimin yanında yer alacaksınız.Partimden istifa etmedim. İlke ve çizgimin yolunda devam edeceğim.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise söz konusu kasetle ilgili şunları yazdı:Seks kasetiHer gün olduğu gibi, o gün de...Mazoşistlere özgü bir kayıtsızlık içinde...Bilgisayarımın karşısına geçmiş, gelen maillere bakıyordum...Sağlı sollu hakaretler, üstü açılmamış küfürler, yaratıcı sövgüler arasında...Birden şu cümleyi fark ettim:"Flaş... Flaş... İşte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un seks kaseti... Tıklayın, izleyin."Tam tıklayacaktım ki...Hem zihnimi kirletmemek, hem de bu alçak kumpasın bir parçası olmamak adına...Kendimi tuttum...Tıklamadım ve izlemedim...Ama işte bakın:Benim tıklamamam ve izlememem, bir şeyi değiştirmedi... Olan oldu ve o görüntü, Turgut Altınok’un "AKP’nin Keçiören adaylığı"ndan çekilmesine yol açtı...* * *Madem her şeyi açık oynuyoruz...O halde gizli köşelerde tevatürler çıkarıp fiskos yapmak yerine...Sorularımızı adam gibi soralım:BİR- Bir süredir Turgut Altınok ile müthiş bir mücadelenin içinde olan Melih Gökçek, bu seks kaseti işinin neresindedir? İçinde midir? Dışında mıdır? Arkasında mıdır?İKİ- 10 yıl önce çekilmiş görüntüler, 10 yıl itinayla saklandıktan sonra, neden bugün piyasaya sürülmüştür? Altınok’un "Keçiören’de AKP / Büyükşehir’de MHP" propagandası yapmasının kasetin piyasaya sürülmesindeki etkisi nedir?ÜÇ- Başbakan Tayyip Erdoğan’ın seks kasetinden haberdar olduktan sonra Altınok’u istifaya zorladığı haberi doğru mudur?DÖRT- Seks kaseti konusunda Turgut Altınok’a birileri şantaj yapmış mıdır? Altınok, bu konuda neden suskun kalmaktadır?