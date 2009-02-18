Altınok'tan çekilmesini Erdoğan istedi

AKP’de deprem etkisi yaratan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un adaylıktan çekildiği akşam yaşananlar aydınlanmaya başladı.



Altınok, Keçiören Belediye Meclisi adayları konusunda parti yönetimi ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ters düştü. Listelerde Gökçek’in ve bazı parti yöneticilerinin etkili olduğunu ileri sürüp, itiraz eden ve kendi listesi için bastıran Altınok’a parti yönetiminden, "Bu kez karşındaki il ya da ilçe yönetimi değil, doğrudan başbakan" uyarısı yapıldı.



Adaylıktan çekilsin



Altınok’un özel yaşamıyla ilgili bazı görüntülerin yer aldığı öne sürülen bir kaset ile ilgili bilgilerin Erdoğan’a ulaşması ise Altınok’un adaylıktan çekilmesiyle sonuçlanan süreci başlattı. Bu gelişmelerin ardından AKP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi önceki gece Altınok ile AKP Genel Merkezi’nde görüşerek, Erdoğan’ın ’adaylıktan çekilsin’ talebini iletti. Altınok da adaylıktan çekildiğini gece yarısı tek bir cümlelik açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Altınok’un yerine dün Keçiören Belediye Başkan adayı olarak, eski il başkan yardımcısı Mustafa Ak’ı gösterdi.



Yamukluğumuz yok



Altınok, dün sabah belediyeye gelişinde vatandaşlar ve çalışanlardan oluşan kalabalık bir topluluğun alkışlarıyla karşılandı. Altınok, gazetecilerin soruları üzerine adaylıktan çekilmesinin "sürpriz olmadığını" söyledi. Altınok akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında ise isim vermeden Melih Gökçek’e dokundurdu. "Çizgimizde asla yamukluk olmadı. Güne, zamana, zemine göre hareket etmedik" diyen Altınok şunları söyledi:



"Tüm mücadelem kravatlı, takım elbiseli keneler ve çetelere karşıdır. Geçen dönemki adaylığımda da bu dönemde de etik ve ahlaki olmayan şekilde davrananları, iftira, çamur atmaya çalışanları Allah’a havale ediyorum. Çamur at tutmazsa izi kalsın diyenler ahlaksızdır, terbiyesizdir." Altınok, gazetecilerin "Başbakan’ın bu kararınızla ilgili bir değerlendirmesi oldu mu?" sorusuna, "Partiden istifa etmedim. Bir partiden aday değilim. Bağımsız adaylık için ise yorum yok."



Son anda vazgeçti



Altınok, başvurular için kalan son yarım saatte bağımsız adaylık için kararsızlık yaşadı. Basın toplantısının ardından vatandaşların yoğun alkışı ve "Bağımsız aday ol" tezahüratlarıyla salondan ayrılan Altınok, İlçe Seçim Kurulu’na gitmek üzere aracına bindi. Altınok’un yakın çevresi de bağımsız adaylık için dilekçesini vereceğini açıkladı. Ancak Altınok adaylık başvuru süresi bitiş saati olan 17.00’ye kadar başvurmadı.



Öyle kasetim yok



Altınok, adaylıktan çekilmesinin ardından Star TV’nin ana haber bülteninde Uğur Dündar’ın sorularını yanıtladı. Altınok, "Bağımsız adaylıktan son anda vazgeçti" iddiasına, "Ben ilkeli bir insanım. Aday olacaksam olurdum" dedi. Yasak aşk görüntüsü iddialarını yalanlayan Altınok şunları söyledi: "Benim öyle bir kasetim yok. Beni tehdit edecek, bana şantaj yapacak ne böyle bir olayım var, ne de şahsımı zora sokacak bir durumum var. Seçim dönemi çıkıyor böyle şeyler."



"Kravatlı çeteler, kravatlı keneler" sözüne de açıklık getiren Altınok, "Ben bunu genel anlamda söylüyorum. Partimizde isimler var demiyorum. Hırsızlığın partisi olmaz."



Kasetteki 10 yıllık görüntü



Başkent kulislerinde, Altınok’a ait olduğu iddia edilen bu görüntülerin 10 yıl önce çekildiği konuşuluyor. İddialara göre, Altınok ile ilgili bu görüntüler, 7 Kasım 1999 tarihinde gece saat 02.00 sıralarında çekildi. 16 dakikalık bu kasetin 2004 seçiminden önce de Altınok’a karşı kullanılmak istendiği, ancak o dönem kaset ortaya çıkmadığı için Erdoğan’ın, kendisine bununla ilgili bilgileri aktaran AKP’lilere "Bu dedikodulara itibar etmeyin" dediği öne sürüldü.

