Altınlı gömlekli Hintli öldürüldü

Hindistan polisi, dünyanın en pahalı ve altından yapılan gömleğiyle bilinen Hintli adamın dövülerek öldürüldüğünü açıkladı.

Datta Phuge, 2013'te satın aldığı üç kilogram altından yapılan, 250.000 dolar değerindeki gömleğiyle ilgi odağı olmuştu.

"Altın Adam" olarak tanınan Phuge tefecilik yapıyordu.

Cinayet sonrası dört kişi gözaltına alındı. Polis cinayetin alacak verecek davasından kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Polis yetkilileri, Phuge'nin Perşembe günü ellerinde taşlar ve kesici aletler bulunan 12 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını belirtti. Phuge'nin oğlunun önünde öldürüldüğü açıklandı.

Datta Phugu, altın gömleğinin yanı sıra, altın bileklikleri, yüzükleri ve madalyonlarıyla tanınıyordu.

"Altın Adam" 2013'te BBC'ye "Bazı insanlar bana neden altın gömlek giydiğimi soruyor. Bu benim hayalimdi. İnsanlar farklı beklentilere sahip. Bazı zengin insanlar Audi veya Mercedes sahibi olmak ister. Ben altını seçtim"dedi.