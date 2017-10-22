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Dünya

Altınköprü’de sessizlik hakim

İrfan Sapmaz, 22 Ekim (DHA) - Kerkük'ten yaklaşık 50 km uzaklıktaki Altınköprü kasabasının kontrolünün Irak ordusu ve Haşdi Şabi Birliklerinin eline geçmesinin ardından dün geceden bu yana bölgede sessizlik hâkim

22 Ekim 2017 19:36

İrfan Sapmaz, 22 Ekim (DHA) - Kerkük\'ten yaklaşık 50 km uzaklıktaki Altınköprü kasabasının kontrolünün Irak ordusu ve Haşdi Şabi Birliklerinin eline geçmesinin ardından dün geceden bu yana bölgede sessizlik hâkim.
Türkmenlerin bir bölümü evlerine dönerken bölgede elektrik kesintisi devam ediyor.
Irak ordusu ile Haşdi Şabi Birlikleri olası saldırılara karşı hazır bekliyorlar.
Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Birliklerinin sıkı güvenlik önlemleri altında olan Altınköprü ve civarı güvenlik altına alınırken bazı bölgelerde yaşanan çatışmaların izleri görülüyor.
Irak Ordusu ve Haşdi Şabi Birlikleri yerleşik düzene geçerken gün içerisinde askerlere yemek servisleri yapılıyor.
Görüntü Dökümü
- Kerkük’ten genel görüntüler

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