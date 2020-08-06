Kapalıçarşı kuyumcuları altına ilişkin yıl sonu tahminini açıkladı

Altının ons fiyatı 2 bin 40 dolara ulaşarak rekor düzeye erişirken, fiyatlardaki artışı görenler Kapalıçarşı'ya koştu. Altının biraz daha yükseleceğinin altını çizen bir kuyumcu, "Altına yoğun bir talep var, şu an sadece altın satıyoruz. Vatandaş altın bozmaya değil, altın almaya geliyor" dedi.

Altının ons fiyatı rekor seviyelere ulaşarak, tarihi rekorunu tazeledi. Ons altın 2 bin 40 dolar olurken, iç piyasada gram fiyatı 460 seviyesini aştı. Kapalıçarşı'ya gelen çok sayıda vatandaş yatırım amaçlı altın alırken, bazı sarraf dükkanlarının önünde kuyruk oluştuğu görüldü.

Kuyumcular, gram altının yıl sonunda 500 lirayı bulacağını söylerken, pandemi sürecinde insanların altına güvenmeye devam edeceklerini belirttiler. Altının biraz daha yükseleceğinin altını çizen Kapalıçarşı'daki kuyumcu Tunahan Alihanoğlu, "Altına yoğun bir talep var, şu an sadece altın satıyoruz. Vatandaş altın bozmaya değil, altın almaya geliyor" dedi.

"Yıl sonunda altın gramının 500 lirayı bulacağını öngörüyoruz"

Kuyumcu Yiğit Merim ise altının hızlı yükselişine ilişkin "Herkes altını güvenli bir liman olarak görüyor. Altın yükselişine devam edecek gibi duruyor. Yıl sonunda altın gramının 500 lirayı bulacağını öngörüyoruz. Rekor fiyat olmasına rağmen altına talep var. Yastık altı olarak tabir ettiğimiz altını hala insanlar yatırım olarak alıyorlar" dedi.

"Şu anda çeyrek altın 765 liradan, yarım altın bin 500 liradan ve tam altın 3 bin lira civarında işlem görüyor. 24 ayar gram altının fiyatı ise 465 lirayı buldu" diyen Merim, "Yıl sonunda öngörülen rakamlar, yılın sekizinci ayında karşımıza çıktı. Pandemi devam ettiği sürece insanlar altına daha çok güvenecekler. Bu da altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketine neden oluyor. Şu an altının fiyatı rekor seviyelerde olmasına rağmen altın satıyoruz. Tamamen yatırım amaçlı altın alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Altın her zaman sabittir, değer kaybetmez"

Almanya'dan gelen İsmail ve Tuğba Birgül çifti ise, "Altın çok yükseliyor ama değer kaybedeceğini düşünmüyoruz. Yatırım için altın alıyoruz, daha çok yükseleceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Altın almaya gelen Vahdettin Taşdemir ise, "Yatırım yapmak isteyenler altın alsınlar. Altın her zaman sabittir, değer kaybetmez" dedi.