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Ekonomi

Altının onsu 1300 doları geçti

Uzmanlar dünyadaki merkez bankalarının farklı politikalarla ayrışmasının altının güvenli liman algısını kuvvetlendirdiğine dikkat çekiyor

21 Ocak 2015 14:07

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Bugün uluslararası piyasalarda altın fiyatları ons başına 1300 doları geçerek kritik sınırı aştı. Altın özellikle merkez bankalarının farklılaşan politikaları ve düşen tahvil faizlerinden destek alıyor.

Altın dolardaki düşüş, küresel ekonomiye dair endişeler ve AMB'den gelecek açıklamalarla ilgili belirsizlikle artan güvenli liman alımlarıyla bugün ons başına 1300 doların üzerini görerek beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0.7 yükselişle 1,303.20 dolar seviyesine kadar çıktı. Yurtiçi spot piyasada ise dün 97 lirayı geçen gram altın bugün 98,279 liraya kadar yükseldi.
Piyasalarda özellikle geçtiğimiz hafta İsviçre merkez bankası'nın frangın euroya olan çıpasını kaldırması ve devlet tahvillerinde gerçekleşen rekor düşük faizler altının yükselişini tetiklemişti. Uzmanlar dünyadaki merkez bankalarının farklı politikalarla ayrışmasının altının güvenli liman algısını kuvvetlendirdiğine dikkat çekiyor.

Piyasada, tahvil alım paketi açıklaması beklenen AMB'nin yarınki toplantısı ve Yunanistan'da Pazar günü yapılacak seçimin sonuçları izleniyor.

 

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