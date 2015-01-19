Altın fiyatları uçuşta

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatındaki artış ve doların Türk Lirası (TL) karşısındaki değer kazancına paralel son iki işlem günündeki yükseliş eğilimini bugün de sürdüren altının gram fiyatı 96,43 TL'ye çıkarak 21 Mart 2014'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Güne 95,86 TL'den başlayan altının ons fiyatı en yüksek 96,43 TL'yi gördükten sonra şu dakikalarda 96,10 seviyelerinde işlem görüyor. İsviçre merkez bankası'nın geçen hafta beklenmedik bir kararla kur sınırlamasını kaldırması ve faiz oranında indirime gitmesi ile altın fiyatlarında güvenli liman arayışları sebebiyle sert yükselişler görüldü. Uluslararası piyasalarda haftanın ilk işlem gününe 1.280,46 dolardan başlayan altının ons fiyatı bu seviyeden gelen satışlarla en düşük 1.274,65 dolara indikten sonra şu dakikalarda 1.277 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu hafta perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı toplantısı ve 25 Ocak'ta Yunanistan'da gerçekleştirilecek seçim sonuçlarının altın fiyatlarının seyri üzerinde belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik olarak altının ons fiyatının 1.275 doların üstünde kalması durumunda 1.300 doların gündeme geleceğini tahmin ediyor.

94 TL destek konum

Analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.260 doların destek konumuna gelebileceğini ifade ediyor. Altının gram fiyatında ise 94 TL'nin destek konumunda olduğunu aktaran analistler, yukarı yönlü hareketlerde 97,80 TL'nin direnç olarak öne çıkacağını belirtiyor. Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının takip edileceğini ifade eden analistler, kararın dolar/TL'nin yönü üzerinde belirleyici olacağını buna paralel altının gram fiyatında da hareketlilik yaşanabileceğini kaydediyor. (AA)