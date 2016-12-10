Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 130 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 3 milyon bin 330 liralık ve 31 işlemde 103 milyon 482 bin dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 179 bin 127,64 liralık ve 3 işlemde 340 bin 863,17 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery, Rona Döviz, Kuveyt Türk Katılım Bankası,Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kaybetti.