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Dolar tekrar 3,50’ye çıktı

Dolar, 3,38 seviyesine kadar düşmüştü

10 Aralık 2016 01:02

Geçtiğimiz günlerde 3,60’a kadar dayanıp 3,38’e seviyelerine inen dolar tekrar yükselişe geçti. 

Dolar, tekrar 3,50 seviyesine çıktı.

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomideki dalgalanma, Türk lirasının dolar ve Euro karşısındaki tarihi değer kaybının ardından ikinci kez Çankaya Köşkü'nde toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) 2017 yılı için alınan tedbir kararlarını açıklamasından sonra dolar 3,45'e kadar yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dövizden TL'ye geçiş konusunda "Yetmez, milletim dolardan TL'ye geçişe daha da yüklenmeli" demişti.

 

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