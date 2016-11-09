Altının gramı 140 lirayı gördü

Altının gram fiyatı, ABD başkanlık seçiminde Donald Trump'ın zaferi ile 140 lira sınırına kadar çıktı.



ABD başkanlık seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Trump'ın zaferi küresel piyasalarda panik havasına neden olurken, yatırımcıların güvenli liman arayışları altın fiyatlarının hızlı yükselmesini sağladı.



Uluslararası piyasada güvenli liman olarak değerlendirilen altına artan talep ile ons fiyatı yaklaşık yüzde 5 yükselerek 1.337 doları gördü ve saat 10.40 itibarıyla 1.319 dolar seviyesinde dengelendi.



Ons fiyatındaki artış, yurt içinde dolar kurundaki yükselişle birlikte gram altının 139,5 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesine neden oldu. Doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı hızlı yükselmesine paralel uluslararası piyasada 3,3041 ile tarihi rekor seviyesine çıkan dolar/TL, bu seviyelerde tutunamayarak 3,1890'a geriledi.



Buna bağlı olarak altının gram fiyatı da şu dakikalarda 135 liranın üzerinde dengelenirken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 221 lira, Cumhuriyet altını ise 903 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD başkanlık yarısında Trump’ın zaferinin piyasalarda sert dalgalanmalara neden olduğunu belirterek, bununla birlikte seçim öncesi yüzde 80 olan aralık ayında ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağı ihtimalinin yüzde 50 seviyelerine kadar gerilediğine dikkati çekiyor.



Yurt içi piyasalarda,TL pozisyonlarında kalanlara sabırla beklemelerini tavsiye eden Memiş, "Bu fiyatlardan pozisyon alınmasını tavsiye etmiyoruz. Şu an piyasalardaki fiyatlamalar hiç sağlıklı ve gerçekçi değil. Bugün ve bu hafta altın fiyatları geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirebilir." ifadelerini kullandı