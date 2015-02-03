Altının gramı 100 lirayı gördü, vatandaş kuyumcuya hücum etti

İç piyasada altının gram fiyatı uzun bir aradan sonra yeniden 100 lirayı görünce vatandaş kuyumcuda adeta altın bozdurma sırasına girdi. Altın fiyatı, en son Kasım 2012’de 100 lirayı görmüştü. Ardından altına yoğun ilgi gösterilen o dönem uzun sürmemişti. Gram fiyatı yurtdışında yaşanan ekonomik ve siyasal gelişmelerin etkisiyle Haziran 2013’te 75 liraya kadar gerilemişti. Bu da 100 TL seviyelerinden altın alanların bir anda yüzde 25 kaybetmelerine yol açtı.

Milliyet gazetesinden Duygu Erdoğan’ın haberine göre, son bir ay içinde ise dünyada petrol fiyatları ciddi oranda gerilerken değerli madenlere ve altına olan talep arttı. 2014’e girilmesiyle birlikte ise altında fiyatlar adeta ralli yaptı. ONS fiyatı hızla 1.305 dolara kadar çıkarken, aylık getiri liginde altın yüzde 10’luk artış ile rakipleri olan dolar, borsa ve faize ciddi fark attı.

Psikolojik sınır aşıldı

İstanbul Kuyumcular Odası’ndan Gökhan Aksu’nun verdiği bilgiye göre, fiyatların zirve yapmasıyla Kapalıçarşı’da ‘altın bozdurma’ telaşı başladı. Aksu, dolar kurunda artışın sürmesi ve ONS tarafında son 10 günde görülen önemli işlem hacminin devam etmesiyle yaşanan yükselişin sürebileceğine dikkat çekti. Aksu’nun ‘orta ve uzun vadede takip edilmeli’ dediği ABD’den gelecek büyüme, enflasyon, istihdam verileri ve FED’in faiz artırımı beklentisi de altın gram fiyatlarında etkili olacak.

‘100 lira vatandaşta kritik eşikti’ diyen Aksu, şöyle devam etti:

“Bu psikolojik seviyenin görülmesiyle birlikte vatandaşın altın bozdurma iştahı da arttı. Bizim aldığımız bilgiler de bu yönde. Bir haftadır sadece bozdurmaya endeksli ama kur ve ONS işlemlerini iyi gözlemlemek, beklenen verileri iyi analiz etmek lazım.”

‘Bozdurana para yetiştiremiyoruz’

Menekşe Bestgold Kuyumculuk yetkilisi Nazar Özsahakyan, vatandaşın elindeki altını her geçen gün daha yoğun satmaya çalıştığını söylüyor. Hatta durum öyle boyuta gelmiş ki, ‘biz bir şey satamıyoruz ama altın satan vatandaşa para yetiştiremiyoruz, arkasında Merkez Bankası olsa ancak kurtarır’ diyor. Özsahakyan, altın satanların üç yıl önce yine aynı fiyattan alan ama altını elinden çıkaramayanlar olduğunu vurgulayarak, “Ellerinde şişti. Şimdi de ‘hiç olmazsa aynı fiyattan verebileyim’ diye bakıyor” diyor.

Ya fiyat tekrar düşerse...

Yekta Kuyumcu ve Sarraf yetkilisi Cenap Özcömert ise vatandaştaki satış telaşının ‘ya altın tekrar düşerse’ korkusuyla bu kadar arttığına dikkat çekiyor. Yükselişin devam etmesini beklediklerini kaydeden Özcömert, bir haftadır hızla altın bozmayı sürdürdüklerini anlatıyor. Tufan Sarrafiye’den Ali Şahin ise özellikle haftasonunu altın bozdurmakla geçirdiklerini, pazartesi de aynı etkiyi gördüklerini söylüyor. Şahin, “Bozdurmaya devam ediyorlar ama şu ‘daha çıkar mı?’ sorusu da olmasa...” diye konuşuyor.