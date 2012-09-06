Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1712 doları aşarak 6 ayın en yüksek düzeyine ulaştı. İç piyasada altının gramı 100 liraya çıktı.

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 1712 doları aşarak 6 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklanan piyasalarda, Euro Bölgesi krizine yönelik yeni adım geleceği beklentisiyle yatırımcılar altına yöneliyor. Uzmanlar, altındaki yükselişin sürmesini bekliyor.



2011 yılını 1564,30 dolardan kapatan altınını onsu bu yıl yüzde 9 değer kazandı.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yıl içerinde en düşük 1527,22 doları en yüksek ise 1790,79 doları gördü.

Gramı 100 liraya çıktı

Altının onsundaki yükseliş iç piyasada harekete neden oldu. Kapalıçarşı'da 22 ayar altının gramı 100 liraya çıkarken, çeyrek altın da 167 liraya yükseldi.