'Altının düşüşü daha da derinleşebilir'

Noor Capital Market Uluslararası Piyasalar Uzmanı Ahmet Uluhan, altının onsunun 1.100 dolar, ardından da 1.050, 1.000 dolar seviyelerine gerileyebileceğini kaydetti.

Uluslararası piyasalarda altın fiyatının seyrine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Uluhan, ABD merkez bankası (Fed) kararları sonrasında altında düşüş olmasının önceden beklendiğini belirtti. Altının kritik olan 1.180-1.200 dolar bandına hızlı girdiğini ifade eden Uluhan, mevcut koşullarda altının düşüşünün daha da derinleşebileceğini söyledi.

Uluhan, dolardaki güçlenme devam ettiği sürece altındaki düşüşün süreceğini belirterek, altının seyrinin, Fed'in faiz artırımına yönelik politikasını ne kadar erkene alacağı ya da ne kadar öteleyeceğine bağlı olduğunu ifade etti.

Altındaki düşüşün devam edebileceğini dile getiren Uluhan, ons fiyatının 1.100 dolar, ardından da 1.050, 1.000 dolar seviyelerine gerileyebileceğini vurguladı.



Uluhan, altında bundan sonra Fed'in politikalarının belirleyici olacağını kaydetti.

Altının onsu 4 yılın en düşük seviyesini gördü

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, 4 yılın en düşük seviyesine gerileyerek, 1.161,40 doları gördü.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) sürpriz bir şekilde tahvil alım programını hisse senetlerini de kapsayacak şekilde genişletmesi ile Asya piyasalarında düşüşe geçen altının onsu, Avrupa piyasalarında da düşüşünü hızlandırdı ve temmuz 2010'dan beri gördüğü en düşük seviye olan 1.161,40 doları gördü.

Analistler, BOJ'un parasal genişleme kararı, ABD'de açıklanan 3. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) beklentilerin üzerinde gelmesine karşın; haftalık işsizlik verisi ve büyümenin alt kalemlerinin beklentilerin altında kalmasıyla doların emtia karşısında güçlenmesi ve İsviçre Merkez Bankası'nın 30 Kasım'da sonuçlanacak altın rezervlerinin yüzde 20'ye çıkarılmasına ilişkin referandum için yapılan ankette evet oylarının yüzde 44 çıkmasının ardından Altın fiyatları üzerinde satış baskılarının arttığını kaydediyor.

Altının onsunun, cuma gününe 1.200,10 dolar seviyesinden başlamasının ve en yüksek 1.202,86 dolar seviyesini görmesinin ardından, destek konumundaki 1.183,00 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması ile zarar-kes (stop-loss) satışlarının da tetiklendiğini belirten analistler, bundan sonraki süreçte teknik olarak 1.140 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.

Kapalıçarşı'da altının gramı ise yatay seyreden dolar kuru ve altının onsundaki düşüşün desteği ile 2014 yılında gördüğü en düşük seviye olan 83 liraya kadar geriledi.

Analistler, altının onsunun 1.180 dolardan daha düşük seviyeye inmesi durumunda satış baskılarının devam edebileceğini dikkati çekiyor.