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Ekonomi

Altın dört yılın en düşüğünde

Ons başına 1167 dolara kadar gerileyen altının fiyatı 2010 yılından bu yana en düşük fiyat oldu

31 Ekim 2014 12:15

Fed kararlarının ardından altında düşüş durmuyor. Altın ons başına 1167 dolara kadar düşerek son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD merkez bankası'nın (Fed) tahvil alımına son vermesinin ardından ABD ekonomisinin 3. çeyrekte beklentileri aşan büyüme performansı sergilemesi altını çok kötü etkiledi.

Dün piyasalar kapanırken ons başına 1202 dolar seviyesinde bulunan altında kritik 1200 dolar seviyesi kırıldı ve altın 1167 dolara kadar geriledi.

Altının bu fiyatı 2010 yılından bu yana en düşük fiyat oldu.

Tahvil alım programını sonlandıran Fed, faiz artırımı konusunda kararını değiştirmese de iyileşen istihdam piyasasına dikkat çekmişti.

 

İki senede yüzde 34 değer kaybetti

 

Fed'in Eylül 2012'de üçüncü parasal genişleme ile para musluklarını açması sonrasında altın yine Eylül 2012'de 1787 dolara kadar fırlamıştı. Altın para musluklarının kapandığı Ekim sonu itibariyle Eylül 2012'ye göre yüzde 34 değer kaybetti.
 
İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan düşüşe geçen altının nihai dip seviyelerinin 1060-950 dolar bandı olduğunu belirtti.

 

Gram altın yüzde 5'ten fazla düştü

 

Altındaki sert düşüş İstanbul Kapalıçarşı’da da fiyatlara yansıdı. Gram altının fiyatı yüzde 2'ye yakın gerileyerek 82 TL’ye indi.

Sabah 10.00 itibariyle son fiyatlar şöyle:

Gram altın         82 TL

Cumhuriyet      565 TL

Çeyrek altın      134 TL

Reşat altını        582 TL

Ata yarım            281 TL

 

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