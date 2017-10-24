Altını ıslatan kızına eziyetle suçlanan baba tahliye edildi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, yatağındayken altını ıslatarak \'Kardeş istiyorum\' diyen 5 yaşındaki kızını dövüp, kolunu çakmakla yaktığı, ayrıca eşini de dövüp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan İlhami P.\'ye verilen hapis cezası Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Daha önce toplam 7 yıl hapis cezasına mahkum edilen İlhami P.\'ye, bu kez 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi, tahliye edildi.

Olay, geçen 15 Haziran\'da Karabağlar İlçesi\'nde meydana geldi. 8 yıldır evli olan ve hamallık yapan İlhan P. (27) ile eşi Damla P.\'nin (27) kızı 5 yaşındaki P.B.P., yatağında altını ıslatarak uyanıp babasına \"Ben kardeş istiyorum, ne zaman kardeş yapacaksınız\" diye sordu. İddiaya göre, kızının altını ıslatmasına kızan baba İlhami P., küçük P.B.P.\'ye vurup, çakmak ile ağlayan kızının kolunu yaktı. Bu anları ise Damla P. cep telefonu kamerası ile kaydetti. Baba İlhami P., yaktığı sigarasını minik P.B.P.\'nin üzerinde söndürmek istedi, ancak anne Damla P. araya girip, engelledi. İlhami P.\'nin eşini de, \"Sizi öldüreceğim, kimse benim elimden sizi almayacak, gömeceğim sizi\" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Damla P.\'nin ihbarı üzerine gelen polis, baba İlhan P.\'yi gözaltına aldı. Tutuklanan İlhami P. hakkında \'eşine hakaret, tehdit, çocuğuna eziyet\' suçlarından İzmir 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı.

MAHKEME CEZADA İNDİRİM YAPMADI

İzmir 7\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim, Damla P.\'nin, eşi hakkındaki şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle İlhan P.\'nin hakaret suçlamasından beraatine karar verdi. Sanığa eşini ölümle tehdit etmesi nedeniyle 2 yıl, kendisini savunamayacak durumda olan çocuğuna yönelik eziyet suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 7 yıl hapis cezası verdi, herhangi bir indirim yapmadı.

KARAR BOZULDU, SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkemenin bu kararının ardından sanık İlhami P.\'nin avukatı davayı temyize götürdü. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12 Ceza Dairesi\'nde görülen temyiz duruşmasına, tutuklu sanık İlhami P., sanık avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı. Ceza Dairesi, sanığı, eşi ve kızına yönelik \'Silahlı tehdit\' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, kızı Damla P.\'yi kasten yaralama suçundan 1 yıl 3 olmak üzere toplam 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum etti. Ceza indiriminde sanığın pişmanlığı dikkate alındı. Sanık hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılıp, tahliyesine karar verildi.

HAKİMDEN NASİHAT

Ceza Dairesi Başkanı, dava bittikten sonra sanık İlhami P.\'ye, \"Kız çocuğu Allah\'ın verdiği en büyük emanettir. Bir çocuğun kardeş istemesi doğal bir şeydir. Bir baba çocuğuna bu yüzden bir şey yapabilir mi? Emanetine iyi sahip çık\" diyerek nasihatte bulundu.