-ALTIN'I DİDİER ALDI ERZURUM (A.A) - 04.02.2011 - 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nda (Universiad Erzurum-2011) artistik patinajda bayanlar serbest program sonunda Fransız Candice Didier altın madalyanın sahibi olurken, Türk sporcular Renk Kemaloğlu 25, Beril Bektaş 29'uncu sırada yer aldı. Artistik patinaj yarışmalarına, THY Buz Pisti'ndeki bayanlar serbest program yarışmasıyla devam edildi. Serbest program sonunda altın madalyanın sahibi, 144,08 puan toplayan Fransız Didier oldu. Didier, dünkü kısa programı 54,40 puanla ilk sırada bitirmişti. Gümüş madalyanın sahibi ise toplamda elde ettiği 143,43 puanla İspanyol Sonia Lafuente Martinez oldu. Japon Shion Kokubun da 141,80 puanla bronz madalya kazandı. Bu disiplinde Türkiye'yi, Beril Bektaş ve Renk Kemaloğlu temsil etti. 32 sporcunun yarıştığı serbest programda, Kemaloğlu kısa ve serbest program sonunda toplam 79,76 puana ulaştı ve yarışmayı 25. sırada bitirdi. Bektaş ise elde ettiği toplam 64,50 puanla 29'uncu sırada yer aldı. Renk Kemaloğlu dünkü kısa programı 24,62 puanla 27'nci sırada, Beril Bektaş da 17,68 puanla 31'inci sırada tamamlamıştı. Bugünkü artistik patinaj yarışmaları, senkronize paten serbest programla sona erecek. -DÜŞENİN DOSTU ERZURUM HALKI- Oyunlarda en çok ilgi çeken dallar arasında yer alan ve biletleri en erken tükenen artistik patinaja, vatandaşlar bugün de yoğun ilgi gösterdi. Oyunlar için yeni inşa edilen salonun girişinde kuyruklar oluşturan vatandaşlar salona akın etti. Türk sporcular piste çıktığı sırada, ''Türkiye, Türkiye'' diye hep bir ağızdan tezahürat yapan vatandaşlar, performansları bittikten sonra, milli sporcuları uzun süre alkışladı. Vatandaşların tezahüratları, salonu uzun süre çınlattı. Erzurum seyircisinin, performansları sırasında dengelerini kaybedip düşen sporcuları, ''mazlumun yanında olurcasına'' alkışlaması dikkati çekti. Sporcu kafilelerinde yer alan diğer sporcuların da izlediği yarışmada, başında İsviçre bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaz soytarı şapkasıyla ilginç bir görüntü sergileyen İsviçreli bir vatandaş, kendi sporcuları piste çıktığı sırada elindeki büyük çanla onlara destek verdi. -FRANSIZ DİDİER RAHATSIZLANDI- Bu arada, altın madalya kazanan Fransız Candice Didier, performansını tamamladıktan sonra sendeleyerek antrenörünün yanına gitti ve hakemin puanlamasını beklemek için bir süre yayın bölgesinde bekledi. Fenalaştığı görülen ve koltuklara uzanan sporcuya, sağlık görevlileri müdahale etmek istedi. AA muhabirinin sağlık görevlilerinden aldığı bilgiye göre, tansiyonunu ölçmek isteyen görevlileri reddeden Didier ve antrenörü, kendisine müdahale ettirmek istemeyerek, dinlenme odasına geçti.