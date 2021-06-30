Altındaki düşüş devam ediyor; gram altın 494 lira

Ons altın güne 1758 dolardan başladı. Ons altındaki hafif düşüş yeni günde de devam etti.

Ons altın dün açılışta 1776 dolar civarında düşüşle başlamış, gün içinde düşüşüne devam ederek kapanışta 1761 dolar seviyesini görmüştü.

Gram altın dün 496 lira seviyesinden düşüşle başladığı günü 495 liradan kapatmıştı.

Yeni günde gram altın kapanış seviyesinin hemen altında 494 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ise dün 812 liradan alıcı bulurken günü 806 liradan kapatmıştı. Yeni güne de çeyrek altın bu seviyenin hemen altında 806 liradan başladı.