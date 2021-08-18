Altında yükseliş sürüyor; gram 487 lira

Altın fiyatları güne yükselişle başladı.

Ons altın yeni güne 1791 dolardan başlayarak, 1800 dolar seviyesine yaklaştı. Ons, önceki gün 1786 dolar civarından günü kapatırken, gün içi en düşük 1785 dolar seviyesine çekilmişti.

Gram altın ise güne 487 liradan başlarken, dün kapanışta 486 lira seviyesindeydi. Gram, dün gün içi en düşük ise 486 liraya geriledi.

Çeyrek altın güne 792 lira seviyesinde başladı. Çeyrek, dün kapanışta 791 lira düzeyinde seyrederken, gün içi en düşük seviyesi 790 lira olmuştu.