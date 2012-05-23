Altında kritik seviye 1490 dolar

Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Uzmanlar, altında özellikle 1490 seviyesinin çok önemli olduğunu, uzun vadede fiyatların artacağını belirtiyor.



Altın fiyatlarında son dönemde düşüş eğilimi devam ediyor.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 1550-1560 dolar bandında hareket ediyor. Altın üç ay önce 1750 dolar seviyesinin üzerindeydi.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Atılım Murat, fiyatların seyrini NTV'deki Ekonomi Notları'nda değerlendirdi.

Murat şunları söyledi:

"Fiziksel piyasada alımlar devam ediyor. Altın bu yıla 1545 seviyesinde başlamış, 5 ay geçmiş olduğu yerde sayıyor. Altında aslında yılbaşından bu yana bir kayıp yok. Yaz ayları ve yıl sonuna doğru yükseliş bekliyorum.

Altın kısa vadede yapılan satışlarla biraz daha aşağı gelebilir. 1525'ten sonra 1490 dolar çok önemli; bu noktaya çok dikkat edilmeli. Bunun altına inerse 1400 dolara düşer. Uzun vadede altın için pozitifim, kısa vadede fiyat baskılandı."

İç piyasada 24 ayar altının gramı 92.5, çeyrek altın 151 liradan işlem görüyor.