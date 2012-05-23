Dolar 17 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeye çıktı

Yunanistan'a yönelik endişelerle AB zirvesi öncesi dolar 4 ay sonra 1,85'i gördü.



Dolar/TL Yunanistan'a yönelik endişelerle bugün yapılacak resmi olmayan AB liderler zirvesi öncesi Euro/dolardaki sert düşüşe paralel 1,85'i gördü.

Bankalararası piyasada dolar 1,85'e çıkarak 17 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Bankacılar bugün yapılacak AB zirvesi öncesinde yatırımcıların riskli varlıklardan çıktıklarını, bütün gelişmekte olan piyasa para birimlerinde olumsuz bir seyirin hakim olduğunu söylediler.

Euro, Yunanistan'ın sorunlu bir biçimde Euro Bölgesi'nden çıkabileceği endişeleriyle dolar karşısında 21 ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

AB zirvesinde Euro Bölgesi tahvilleri konusunda fikir ayrılığında olan Fransa ve Almanya karşı karşıya gelecek.