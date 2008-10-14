Altıncı uzay turisti muradına erdi

6'ncı uzay turisti yola çıktı

6. uzay turisti Ekim'de yörüngede

ISS'te Zarya (Aydınlık) modülü ile TSİ 11.36'da kenetlenen Soyuz, Garriott ile birlikte ISS'e yeni uzun dönem elemanlar olarak Amerikalı astronot Michael Fincke ile Rus kozmonotu Yuri Lonçkovc'u getirdi.İkisi, ISS'te kalan mürettebatın yerine geçerek birkaç ay yörüngede kalacak.Rus uzay kurumuna seyahat için 30 milyon dolar ödeyen bilgisayar uzmanı Garriott, ISS'te tam 10 gün geçirecek.Garriott'un babası Owen Garrriot, başarılı birleşmeyi büyük heyecanla Rus uzay merkezinden izledi. ABD'nin ilk "amatör oğul astronotu" olan Richard'ın babası Owen Garriott, 35 yıl önce Dünya yörüngesinde çalışan Amerikan Skylab laboratuvarında profesyonel astronottu. "Turist" Garriott, yapacağı tek uzay yürüşü için de Rusya'ya 15 milyon dolar ödedi.Astronot babasının izinden giden 6'ncı uzay turisti Amerikalı Richard Garriott, 12 Ekim Pazar günü Kazakistan'daki tarihi SSCB uzay üssü Baykonur'dan Rus Soyuz (Birlik) roketiyle yörüngeye gitti.Rusya, ABD, Avrupa Uzay Kurumu, Kanada, Brezilya ve Japonya'nın yapımına katkıda bulunduğu ISS, 360-400 kilometre irtifada yörüngede süzülüyor. Rusya Federal Uzay Kurumu ve Amerikan Space Adventures firmasının anlaşmasıyla Garriott, bu yolculuk için ilk beş turistten 10 milyon dolar fazla, 30 milyon dolar ödedi.ABD'de ilk "oğul astronot" olarak meslek dışından "uzay turisti" olan Garriott, Rusya'daki "baba-oğul astronot" geleneğine katılan ilk Amerikalı oldu.Uzayda insan yapımı ilk uydu olan insansız Sputnik'in (Yol Arkadaşı) 51 yıl önce 4 Ekim 1957'de, yörüngedeki ilk insan Yuri Gagarin'in (1934-1968) bulunduğu Vostok (Doğu) kapsülünün de 12 Nisan 1961'de uzaya hareket ettiği Kazakistan'daki tarihi SSCB üssü Baykonur, "uzay turistleri" devrini de başlatan ilk ve tek yer oldu.Baykonur'dan Soyuz roketleriyle yörüngeye "turist" taşıma işi ilk kez 2001'de Californialı iş adamı Dennis Tito ile başladı. İkinci turist Güney Afrikalı iş adamı Mark Shuttleworth idi. Üçüncü turist Amerikalı iş adamı Gregory Olsen, dördüncü uzay turisti İran asıllı Amerikalı iş adamı Anuşeh Ensari, beşincisi Microsoft yazılım uzmanı Macar asıllı Amerikalı Charles Simonyi oldu.Kazakistan'dan yörüngeye fırlatılan ilk beş "milyoner iş adamı turist", Rusya Uzay Kurumuna tahminen 20-25 milyon dolar ödedi.Tarihi uzay üssü Baykonur, adını bozkırda kurulu Kazak köyünden alıyor.