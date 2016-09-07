T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Altıncı tat duyusu' keşfedildi

Dört temel tada 5. olarak eklenen 'umami'nin ardından, bilim insanları sahip olduğumuz 'altıncı tat duyusu'nu da keşfetti

07 Eylül 2016 02:58

ABD'li bilim insanları, insanların 'nişasta' içeren makarna, ekmek, pirinç ve patates gibi yiyecekler için altıncı bir tat duyusu olduğunu keşfetti.

Bundan yedi yıl önce tatlı, tuzlu, acı ve ekşi temel tatlarına, beşinci temel tat olarak 'umami' eklenmişti. Dildeki L glutamat alıcılarıyla algılanan bu beşinci temel tada, Japoncada ‘lezzetli’ anlamına gelen ‘umai’ ve ‘tat’ anlamına gelen ‘mi’ sözcükleri birleştirilerek türetilen umami adı verilmişti.

Birgün'ün 'New Scientist' dergisinde yayımlanan araştırmaya dayandırdığı habere göre ise; insanların makarna, ekmek, pirinç ve patates gibi nişastalı ürünlere bu kadar düşkün olmasının sebebi, sahip oldukları altıncı bir tat duyusu.

 

Makarna, patates, ekmek...

 

Oregon Üniversitesi Gıda Bilimi ve Teknolojileri Bölümü'nden Doç. Dr. Juyun Lim, yaptıkları araştırmada insanın tat alma duyusunun makarna, pasta, patates ve ekmek gibi gıda ürünlerindeki karbonhidratları ayırt edebildiğini ortaya çıkardıklarını söyledi.

Lim, "Her kültürün bir ana karbonhidrat kaynağı var. Araştırma sırasında gönüllülere tükürük enzimlerini ve tatlı alıcılarını bloke eden bir karışım verdik. Daha sonra gönüllülere farklı seviyelerde ayrıştırdığımız karbonhidratı sıvı olarak verdik. Araştırmaya katılanlar, denedikleri tadı 'nişastalı' olarak tanımladı. Asya kökenli gönüllüler söz konusu tadı pirince benzetirken beyaz ırktan gelenler tadı tanımlamak için ekmeği kullandı." dedi.

Henüz dil üzerinde sadece ‘nişastayı’ ayırt eden alıcıları bulamadıklarını belirten Lim, araştırmalarının devam ettiğini söyledi.

Şimdiye kadar insan tükürüğündeki enzimlerin nişasta moleküllerini basit şekere ayırabildiği ve insanın sadece karbonhidrattaki şekeri tadabildiği sanılıyordu.

 

 

 

 

 

 

 

ETİKETLER

altıncı tat duyusutemel tatlarnişaştalı yiyeceklerumamikeşfedildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24