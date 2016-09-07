'Altıncı tat duyusu' keşfedildi

ABD'li bilim insanları, insanların 'nişasta' içeren makarna, ekmek, pirinç ve patates gibi yiyecekler için altıncı bir tat duyusu olduğunu keşfetti.

Bundan yedi yıl önce tatlı, tuzlu, acı ve ekşi temel tatlarına, beşinci temel tat olarak 'umami' eklenmişti. Dildeki L glutamat alıcılarıyla algılanan bu beşinci temel tada, Japoncada ‘lezzetli’ anlamına gelen ‘umai’ ve ‘tat’ anlamına gelen ‘mi’ sözcükleri birleştirilerek türetilen umami adı verilmişti.

Birgün'ün 'New Scientist' dergisinde yayımlanan araştırmaya dayandırdığı habere göre ise; insanların makarna, ekmek, pirinç ve patates gibi nişastalı ürünlere bu kadar düşkün olmasının sebebi, sahip oldukları altıncı bir tat duyusu.

Makarna, patates, ekmek...

Oregon Üniversitesi Gıda Bilimi ve Teknolojileri Bölümü'nden Doç. Dr. Juyun Lim, yaptıkları araştırmada insanın tat alma duyusunun makarna, pasta, patates ve ekmek gibi gıda ürünlerindeki karbonhidratları ayırt edebildiğini ortaya çıkardıklarını söyledi.

Lim, "Her kültürün bir ana karbonhidrat kaynağı var. Araştırma sırasında gönüllülere tükürük enzimlerini ve tatlı alıcılarını bloke eden bir karışım verdik. Daha sonra gönüllülere farklı seviyelerde ayrıştırdığımız karbonhidratı sıvı olarak verdik. Araştırmaya katılanlar, denedikleri tadı 'nişastalı' olarak tanımladı. Asya kökenli gönüllüler söz konusu tadı pirince benzetirken beyaz ırktan gelenler tadı tanımlamak için ekmeği kullandı." dedi.

Henüz dil üzerinde sadece ‘nişastayı’ ayırt eden alıcıları bulamadıklarını belirten Lim, araştırmalarının devam ettiğini söyledi.

Şimdiye kadar insan tükürüğündeki enzimlerin nişasta moleküllerini basit şekere ayırabildiği ve insanın sadece karbonhidrattaki şekeri tadabildiği sanılıyordu.