'Altıncı Kırmızı Ödülleri' sahiplerini buldu

Bu yıl altıncısı düzenlenen “Kırmızı Basında En İyiler Reklam Ödülleri” veya kısa adıyla “Kırmızı Ödülleri” Hilton Convention Center’da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en büyük ödülü 'Kıpkırmızı'yı Grey İstanbul, Akşam Gazetesi reklamı ile kazandı.



“Basın reklamlarında yaratıcılık” ilkesiyle yola çıkan Kırmızı Ödülleri’nde yer alan toplam 34 kategorinin 24’ünde ödül dağıtılırken, 10 kategoride ödül verilmedi.



Basın reklamlarında yaratıcılığı teşvik etmek, reklamverenlerin, reklam ajanslarının ve reklam sektörü çalışanlarının başarılarını belgeleyip ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Kırmızı Ödülleri’ne bu yıl 97 ajanstan 907 başvuru yapıldı. Toplam 24 ödülün sahibini bulduğu gecede, tüm kategorilerin birincilik ödülü “Kıpkırmızı”, kategori birincilik ödülü Kırmızı, Hürriyet Özel Ödülü, Kırmızı Kalem Eğitimleri Ödülü ve Genç Kırmızı Ödülleri dağıtıldı.



Bölgesel Reklam Kampanyası, İnsan Kaynakları ve Eğitim Reklamı, Bilgi Teknolojisi, İletişim Ürünü, Dayanıklı Tüketim Ürünü Reklamı, Turizm & Seyahat Reklamı, Diğer Otomotiv Yan Sanayi, Yan Yayın Kullanımı, Gündem Bağlantılı Reklam, Jüri Özel Ödülü, Gıda Reklamı kategorilerinde ise ödül verilmedi.



Kubilay QB Tunçer’in performansıyla renk kattığı Kırmızı Ödül Töreni’ne basın, reklam, medya ve iş dünyasından ünlü isimler katıldı. Ödül verenler arasında; Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi Reklam Grup Başkanı Ayşe Sözeri Cemal, Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Referans Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, Vatan Gazetesi Köşe Yazarı Okay Gönensin, Zaman Gazetesi Reklam Grup Başkanı Hakan Dikmen, Reklamcılar Derneği Başkanı Yiğit Şardan, Reklamcılar Derneği As Başkanı Aytül Özkök, Reklamcılar Derneği ve Vakfı Genel Müdürü Ayşegül Molu, Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane, Rafineri yaratıcı Yönetmeni Ayşe Bali, Starcom MediaVest Group CEO’su Muharrem Ayın, Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü yer aldı.



Kırmızı Ödül Töreni, ödüllerin verilmesinin ardından DJ Ümit Türker ve Ocak ayında çıkardığı Astronot albümü ile şarkıcılığa adım atan, radyo-televizyon programcısı ve Radikal gazetesi köşe yazarı Ayça Şen ve ekibinin performansı ile devam etti.



İlgi yoğundu



Gecenin sunuculuğunu Burcu Tuna'nın yaptığı törene, katılan reklam dünyasından 1200’ü aşkın davetli salonu doldurdu.



Gecenin başlangıcında sahne alan sihirbaz Kubi, yaptığı şovla gecenin açılışını gerçekleştirdi.



Kubi daha sonra sahneye Hürriyet Gazetecilik İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı’yı davet etti.



Kubi, sahnede Vuslat Doğan Sabancı ile birlikte küçük bir illüzyon şovu yaptı.



Geceye, kırmızı detaylı elbisesi ve ayakkabılarıyla katılan Vuslat Doğan Sabancı, ‘Kırmızı’ 6. yılına özel bir konuşma gerçekleştirdi.



Global krizin vurmadığı tek bölge olarak ‘Kırmızı’yı gösteren Vuslat Doğan Sabancı "İlan sayımız çok iyi. Kırmızı Ödülleri’ne 90 farklı ajanstan binlerce katılım oldu" dedi.



İşte kazananlar



Gecenin ilk ödülleri olan Başarı Ödüllerini, Kırmızı Kalem Eğitimleri alanında Almila Yıldırım ve Bahadır Işık alırken, Genç Kırmızı ödülüne Görkem Kırgız ve Alp Anjel layık görüldü.



Basında en iyi bölgesel reklam dalında Kırmızı Ödülünü, Kozmik Tasarım Tan. Rek. Eğt. ve Dan. Ltd. Şt, IC Sanat Galerisi reklamı ile aldı. Ödülü Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya verdi.



DDB&Co., Berk Çorap reklamı ile Basında En İyi Moda Tekstil Kişisel Aksesuvar dalında ödüle layık görüldü. Ödülü Reklamcılar Derneği Başkanı Yiğit Şardan verdi.



Basında en iyi profesyonel (business-to-business) ürün / hizmet reklamı dalında Kırmızı Ödülünü DDB&Co. Finansbank Konut kredisi reklamı ile almaya hak kazandı.



Dekalo Model Arabalar için hazırladığı reklam ile basında en iyi perakende reklamı dalındaki ödülün sahibi olan Rafineri Reklamcılık, Zaman gazetesi reklam grup başkanı Hakan Dikmen’in elinden Kırmızı Ödülünü aldı.



Basında En İyi Banka & Bankacılık Hizmeti, Sigorta & Diğer Finans Hizmetleri Reklamı Kırmızı Ödülünü TBWA\İstanbul Anadolu Hayat Emeklilik Anadolu Hayat Emeklilik Grup Emeklilik Sigortası reklamı ile kazandı.



Basında En İyi İçecek Reklamı dalında Mey İçki için hazırladığı reklamla ödülün sahibi olan Frög Reklam, ödülünü Vatan Gazetesi yazarı Okay Gönensin’in elinden aldı.



Okay Gönensin ayrıca Basında En İyi Sosyal İçerikli Reklam dalında BGD reklamı ile ödül kazanan Markom Leo Burnett’a ödülünü verdi.



Basında En İyiler Diğer Kategorisinde Kırmızı Ödülü kazanan Concept ve Basında En İyi Kültür, Sanat & Eğlence Reklamı dalında ödülü hak eden Markom Leo Burnett /Grey İstanbul, ödüllerini Teknosa Genel Müdürü Mehmet Nane’nin elinden aldılar.



Basında En İyi Konut, Emlak, Mobilya & Dekorasyon Reklamı dalında Kırmızı Ödülünü Alice BBDO, Studio Nommo kazandı.



Basında En İyi Kişisel Bakım & Ev Bakım Ürünü Reklamı dalında ise ödülün sahibi Grey İstanbul P&G Ace Çamaşır Suyu ‘Beyaz Kazanır’ reklamı ile kazandı. Her iki dalda da ödülü Akbank Kurumsal İletişim Müdürü Murat Göllü verdi.



Basında en yaratıcı mecra kullanımı dalında ödülü Medina Turgul DDB, Milliyet Gazetecilik reklamı ile elde ederken, Basında En İyi Sanat Yönetimi ödüle GreyIstanbulP&Gace Çamaşır suyu ‘Beyaz Kazanır’ reklamı ile layık görüldü. Ödülleri Starcom Medya West Grup İcra Kurulu Başkanı Muharrem Ayin verdi.



Basında En İyi İllüstrasyon dalında Grey İstanbul, Akşam Gazetesi reklamı ile ödül alırken Basında En İyi Özel Hedef Kitle Uygulaması dalında ödülü TBWA\ISTANBUL yemeksepeti.com reklamı ile elde etti. Her iki dalda da ödülü Rafineri Yaratıcı bölüm başkanı Ayşe Bali verdi.



Basında En İyi Reklam Metni dalında Kırmızı Ödülü DDB Doğan Gazetecilik Milliyet Gazetesi reklamı ile Medina Turgul’a giderken, Basında En İyi Reklam Fotoğrafı ödülünü Alice Bbdo MERCEDES-BENZ TÜRK reklamı ile elde etti. Ödülleri Hürriyet Gazetesi Reklam grup başkanı Ayşe Sözeri verdi.



Basında en iyi dergi reklam kampanyası dalında ödülü Rafınerı Reklamcılık Dinamo FM reklamı ile kazanırken, Basında En İyi Gazete Reklam Kampanyası dalında ödülü DDB&Co. ŞOK reklamı ile elde etti. Referans Gazetesi genel yayın yönetmeni Eyüp Can verdi.



Hürriyet Özel Ödülünü almaya hak kzanan Kaptan Mark Reklam Hizmetleri'nden Tuğsan ve Hamdi Koyuncu ödüllerini Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün ellerinden aldı.



Gecenin en büyük ödülü 'Kıpkırmızı'yı ise Grey İstanbul, Akşam Gazetesi reklamı ile kazandı. Ödülü Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı verdi.