Tıp dilindeki adı “Roseola İnfantum” olan Altıncı Hastalık, herpes ailesinden bir virüsün yol açtığı döküntülü bir hastalıktır. En çok 6-18 aylar arasında, bazen diş çıkarma ile birlikte görülen hastalık; bebeklerde sıklıkla rastlanan bir enfeksiyondur.



Hastalık, bebekte önce 40 dereceye varabilen bir ateşle kendini gösterir. Yüksek ateşli dönem 3-4 gün sürebilir. Bu sırada bebekte yapılan muayenede, tanı koydurucu belirgin bir bulgu saptanmaz.



Ateşli dönemin ardından, aniden ateş kaybolur ve özellikle gövde, boyun ve kollarda soluk kırmızı döküntü ortaya çıkar. Hastalık, bağışıklık sistemi normal olan çocuklarda, herhangi bir komplikasyona yol açmaz

